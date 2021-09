Bürgerbüro macht im Oktober Pause

Hockenheim. Das Bürgerbüro der Stadtverwaltung ist außer zu den üblichen Öffnungszeiten auch an folgenden Tagen für Anliegen geöffnet: am Freitag, 24. September, ausschließlich für die Beantragung der Briefwahl für die Bundestagswahl von 8 bis 12 Uhr sowie in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am darauffolgenden Samstag, 25. September, ist das Bürgerbüro von 9 bis 12 Uhr für alle übrigen Angelegenheiten geöffnet. Im Oktober ist es samstags geschlossen. Der nächste reguläre offene Samstag im Bürgerbüro wird wieder am 6. November angeboten. Außerdem ist das Standesamt am 9. Oktober zwischen 9.30 und 11.30 Uhr für Eheschließungen geöffnet.

Bürger mit Anliegen können das Gebäude an diesen Tagen ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung betreten. Ebenso ist das Tragen einer Mund- Nase-Maske verpflichtend, sofern keine Befreiung durch ein ärztliches Attest vorliegt. Des Weiteren sind die aktuell geltenden Hygieneregelungen zu beachten.

Das Büro befindet sich im Neubau, Rathausstraße 1, Erdgeschoss, Zimmernummer E03 bis E05. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2