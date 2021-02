Das Bürgerbüro des Rathauses ist aufgrund der anhaltend hohen Corona-Fallzahlen am Samstag, 6. März, geschlossen. Bürger mit Anliegen werden grundsätzlich gebeten, mit den Mitarbeitern im Rathaus nur telefonisch, per E-Mail oder über andere Formen der digitalen Kommunikation Kontakt aufzunehmen. Termine im Rathaus dürfen nur noch in besonders dringenden Fällen vorgenommen werden.

Auf der Internetseite der Stadtverwaltung unter www.hockenheim.de/mitarbeiter.html ist eine Auflistung aller Mitarbeiter sowie ihrer Kontaktdaten zu finden. Allgemeine Anfragen beantwortet die zentrale Information tagsüber, Telefon 06205/2 10, und per E-Mail an info@hockenheim.de. zg