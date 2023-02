Hockenheim. Die Sperrung in der Bürgermeister-Hund-Straße in Hockenheim wird bis voraussichtlich Montag, 6. März,verlängert. Das teilt die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit. Grund für die Sperrung zwischen der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße und der Oftersheimer Straße ist eine laufende Sanierung, welche die Erneuerung von Kanal, Gehweg und Fahrbahn einschließt.

