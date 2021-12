Bürgermeister wird erneut verpflichtet

Die letzte öffentliche Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr findet am Mittwoch, 15. Dezember, um 17 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses eine statt. Die Verpflichtung von Thomas Jakob-Lichtenberg als erstem Beigeordneten steht am Anfang der Tagesordnung nach Besucherfragen und der Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung.

Um die Finanzen geht es bei der Einbringung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2022 und beim dritten Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2021. Die Stadt braucht mehr Einnahmen, kündigte Oberbürgermeister Marcus Zeitler bei der Einbringung des Haushalts an. Und schon stehen Änderungen bei den Richtlinien für die Förderung von Vereinen sowie bei der Gebührenordnung der Stadtbibliothek an.

Neugefasst wird auch die Parkgebührensatzung, das hatte der Gemeinderat schon beschlossen, dazu wird die Parkgebührenordnung vom 26. September 2001 aufgehoben.

Die Grünen haben die Prüfung von mobilen Anwendungen zur Parkraumbewirtschaftung durch das sogenannte Handyparken via App beantragt, darüber wird debattiert werden. Gleiches gilt für die Kostenmehrung für Beleuchtung und Medientechnik im zweiten Obergeschoss des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums. Zur Abstimmung steht der Betriebsplan des Stadtwalds Hockenheim für das Jahr 2022.

Der Durchführungsvertrag im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Talhaus/Waldgewann“ muss geändert werden, weil sich die Planung für die Bäckerei Wilhelmi mit Drive in und Hotel geändert hat. Beschlussreif ist der Bebauungsplan Hockenheim-Süd, 9. Änderung, der die Errichtung von sozialem Wohnraum ermöglichen soll. Letzter Punkt der Tagesordnung ist der Antrag auf Erstellung einer Wohnungsbedarfsanalyse im Prognosezeitraum bis 2035, bevor Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen der Ratsmitglieder die Sitzung beschließen.

Besucher der Sitzung müssen einen Corona-Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder einen Antigen- oder PCR-Testnachweis mitbringen. Die Stadtverwaltung bittet darum, während der Sitzung eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen oder eine Befreiung durch eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Die Beratungsvorlagen können über das Bürgerinfoportal Session auf der Internetseite der Stadt unter www.hockenheim.de/gemeinderat oder www.hockenheim.de/sitzungstermine.html abgerufen werden. mm