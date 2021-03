Die achtjährige Amtszeit von Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg läuft am 31. Dezember ab. Somit muss die Stelle neu besetzt werden. Jakob-Lichtenberg will wieder antreten, er ist dann 62 Jahre alt und könnte eine komplette weitere Periode absolvieren. Die Neubestellung des oder der Beigeordneten, wie die Position in der Verwaltung bezeichnet wird, steht auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 31. März, um 18 Uhr in der Stadthalle.

In der Beschlussvorlage schlägt die Verwaltung vor, die Stelle am 16. Juli auszuschreiben, Bewerbungen können bis zum 17. September abgegeben werden. Die Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber ist für 6. Oktober in einer nicht öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderats vorgesehen, wählen soll der Gemeinderat am 20. Oktober.

Weitere Punkte nach Besucherfragen und der Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung sind ein Zwischenstandsbericht zur Digitalisierung an Schulen, die Vergabe von Postdienstleistungen und die Auftragsvergabe für die Klimatisierung des Rathauses.

Baulücke im Zentrum wird gefüllt

Behandelt werden die vorhabenbezogenen Bebauungspläne Mittlere Mühlstraße und „Obere Hauptstraße 15-21“. Beim zweiten geht es um die große Baulücke in der Nähe des Rathauses, wo ein Wohn- und Geschäftsgebäude, ein Mehrfamilien-Wohnhaus und ein Einfamilien-Wohnhaus mit Tiefgarage entstehen sollen. Zur Lärmaktionsplanung der Stadt geht es um die Überprüfung des Lärmaktionsplans aus dem Jahr 2017. Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen aus den Fraktionen beenden den öffentlichen Teil.

Die Teilnehmer werden gebeten, während der Sitzung eine Mund- Nase-Bedeckung zu tragen, sofern keine Befreiung durch eine ärztliche Bescheinigung mitgeführt wird. Die Beratungsvorlagen können vorab über das Bürgerinfoportal Session auf der Internetseite der Stadt unter www.hockenheim.de/gemeinderat online abgerufen werden. mm