Bürgersprechstunde digital im Angebot

Hockenheim. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bietet am Montag, 13. Dezember, ab 19 Uhr aufgrund der aktuellen Corona-Situation eine Bürgersprechstunde in digitaler Form an. Aktuelle kommunalpolitische Themen und die Tagesordnungspunkte der nächsten Gemeinderatssitzung werden beraten. Traditionell steht bei der Weihnachts-Fraktionssitzung der Hockenheimer Grünen das persönliche Begegnen und das Pflegen von Gemeinschaft im Vordergrund.

So wartet auf die Teilnehmer der Bürgersprechstunde auch eine weihnachtliche Überraschung. Die Stadträtinnen Elke Dörflinger und Larissa Rotter freuen sich gemeinsam mit ihren Stadtratskollegen Christian Keller, Oliver Grein und Adolf Härdle auf einen lebendigen Austausch mit interessierten Bürgern.

Wer an der digitalen Bürgersprechstunde teilnehmen möchte, hat die Möglichkeit, sich über Telefon 06205/84 10 oder die E-Mail-Adresse ahaerdle@t-online.de anzumelden. ah