Hockenheim. Wie das gesamte öffentliche Leben so war auch der Landtagswahlkampf stark von den Corona-Einschränkungen betroffen und fand somit hauptsächlich per Videokonferenz und im Internet statt. Mit einem Infostand an der Kreuzung Schwetzinger Straße/Hirschstraße wollte die CDU Hockenheim die bevorstehende Landtagswahl abseits der Plakate und der virtuellen Veranstaltungen auch in der realen Welt sichtbar machen – natürlich entsprechend der Corona-Bestimmungen.

„Wir stehen hier, weil wir für unseren Landtagskandidaten Andreas Sturm werben“, so CDU-Vorsitzender Patrick Stypa. Fünf harte Jahre hatte die CDU im hiesigen Wahlkreis zu überstehen, da sie das Direktmandat verloren hatte, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. Trotz der derzeitigen Umfragewerte hofft man, dass der 34-jährige Neulußheimer den Sprung in das Landesparlament schaffen wird. „Wir stehen in Hockenheim vor immensen Herausforderungen und brauchen wieder eine starke Stimme in Stuttgart, welche die Anliegen des Wahlkreises gewissenhaft vertritt“, ergänzte auch der stellvertretende Vorsitzende Oskar Stephan, der insbesondere auf die kommunalpolitischen Erfahrungen des CDU-Kandidaten setzt und somit die Probleme vor Ort kennt.

Nachfrage nach Umgestaltung

Gerne stellte sich Andreas Sturm den Fragen der Bürger – angefangen von der Bildungspolitik, der Digitalisierung bis hin zur inneren Sicherheit. Für jeden Standbesucher gab es einen Glückskeks als Dreingabe obendrauf. Getreu seinem Motto „klare Worte, klare Kante“ scheute Sturm dabei keine offenen Worte, heißt es in der Mitteilung weiter.

Andreas Sturm warb für nachvollziehbare Corona-Regelungen, die mittlerweile auch mit der neuen Verordnung umgesetzt worden sind: Es sei nämlich schwer zu vermitteln, dass in vollen Supermärkten das ganze Sortiment zu erwerben sei, während Einzelhändler unter strengen Hygienemaßnahmen nicht mal einzelne Kunden empfangen dürften, wie es in den vergangenen Wochen der Fall war. „Die CDU Baden-Württemberg hat sich für den Abholservice ,click & collect‘ starkgemacht und sich gegen den Willen des Koalitionspartners durchgesetzt“, so Sturm, der sich für klarere Perspektiven für die Bevölkerung und die Gewerbetreibenden ausspricht.

Unterstützend am Stand war auch Siegfried Kahl, der sich ebenfalls den Fragen zur Kommunalpolitik stellte. So erkundigte sich ein Besucher nach dem Stand des CDU-Antrags auf Umgestaltung der Karlsruher Straße zur Verkehrsreduzierung. „Dieser soll im Rahmen des klimafreundlichen Mobilitätskonzepts in Bälde diskutiert werden“, berichtete Kahl. Ferner zeigte sich eine Hockenheimerin erfreut, dass die Stadt beim Erhalt eines Impftermins unterstütze und wünschte sich darüber hinaus einen Fahrdienst wie in umliegenden Gemeinden, wo doch gerade die ältere Generation nicht mehr so mobil und auf Hilfe angewiesen sei. Des Weiteren sprach eine andere Hockenheimerin die teils gefährliche Verkehrssituation bei der Einmündung der Hirschstraße in die Schwetzinger Straße an.

Wohnungsbau boomt

„Was tut sich eigentlich beim Thema bezahlbarer Wohnraum?“, wollte ein Bürger wissen. Bekanntermaßen hatte der Hockenheimer Gemeinderat ein Grundstück am Hubäckerring im Dezember 2017 zur Bebauung vorgesehen. Nachdem das Thema dann in der Versenkung verschwunden war, bat der neue Oberbürgermeister die Fraktionen um ihre Vorstellungen. „Am Ende geht es darum, dass mehr Wohnungen gebaut werden, um den großen Nachfragedruck zu befriedigen und steigenden Mieten entgegenzuwirken“, so Patrick Stypa. Zudem entstünden derzeit eine Vielzahl von Neubauten, weitere seien in der Planung. „Es tut sich was. Überall wird gebaut: So viele Baukräne wie aktuell haben wir in Hockenheim seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Ich bin mir sicher, dass wir einige Teile der Stadt bald nicht mehr wiedererkennen werden – und das im positiven Sinne!“, sagte Fritz Rösch. ska