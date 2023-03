Buga-Tickets im Vorverkauf

Ab sofort können Interessenten beim Ticketshop der Stadthalle Hockenheim Buga-23-Tickets für die Bundesgartenschau in Mannheim kaufen. Bei der offiziellen Vorverkaufsstelle gibt es Tages- und Zweitageskarten. Die Bundesgartenschau in Mannheim findet vom 14. April bis zum 8. Oktober auf dem ehemaligen Spinelli-Militärgelände in Mannheims Nordosten und in Teilen des Luisenparks statt.

Für die Buga 23 wird mit zwei Millionen Besuchern gerechnet. Mehr als 62 Hektar Fläche auf dem ehemaligen Kasernengelände „Spinelli-Barracks“ wurden entsiegelt und neu gestaltet. Der Ticketshop der Stadthalle hat Dienstag und Donnerstag von 17 bis 20 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. zg/lj