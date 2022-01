Bund hat kein Geld mehr für Sirenen

Viel Alarm um nichts – so könnte die Strategie des Bundes zur Verbesserung der Warninfrastruktur im Katastrophenschutz bezeichnet werden. Unter dem Eindruck der Flutkatastrophe vom Juli legte er ein Sonderförderprogramm zur Modernisierung der kommunalen Sirenen auf und forderte die Antragstellung bis zum 12. November sowie die Abrechnung bis 31. Dezember 2022. Der Gemeinderat hat daraufhin im Oktober den Förderantrag einstimmig verabschiedet, sieben neue Sirenen sollen die Bevölkerung im Stadtgebiet warnen.

In der Gemeinderatssitzung vom Mittwoch informierte Oberbürgermeister Marcus Zeitler, dass seine damalige Einschätzung, die zeitlichen Vorstellungen in Berlin gehen an der Realität weit vorbei, bestätigt wurden. Obwohl die Stadt den Zuschussantrag fristgerecht gestellt hatte, gehe sie leer aus: „Der Antrag wurde abgelehnt, weil keine Fördermittel mehr da sind.“ Die Antragswelle sei höher als die bereitgestellten Gelder. Die Stadt solle den Antrag aber aufrecht erhalten, wenn die Kasse wieder gefüllt sei. Der OB dazu: „In der Kommune läuft’s einfach besser.“ mm

