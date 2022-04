Im Niederfeld ist die Welt noch in Ordnung, sattes Grün erstreckt sich vor der Silhouette von Altlußheim. Und so soll es bleiben, Dieter Rösch und Uwe Heidenreich lehnen jeden weiteren Flächenverbrauch im Land, ob für Gewerbe oder Wohnen, ab. Denn, so ihre Überzeugung, das Klima verträgt keine weitere Bodenversiegelung mehr.

© Heidenreich