Bushaltestelle in der Überführungsstraße wird verlegt

Hockenheim. Wegen Bauarbeiten wird in der Überführungsstraße 6 und 8 von Mittwoch, 17. November, bis voraussichtlich Anfang Dezember ein Baugerüst aufgestellt. Aus diesem Grund muss in diesem Zeitraum die Bushaltestelle „Überführungsstraße“ der Linie 717 in Richtung Talhaus verlegt werden. Der Standort der provisorischen Bushaltestelle etwas weiter oben in der Straße ist ausgeschildert.



