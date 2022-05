Cara liest am besten

Die beste Vorleserin in Baden-Württemberg kommt aus Hockenheim: Unter zwölf Teilnehmenden wählte die Jury die Schülerin Cara Kemptner vom Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium zur Landessiegerin. Mit der Lesung einer Passage aus „Reckless – steinernes Fleisch“ von Cornelia Funke überzeugte die Schülerin die Jurorinnen und Juroren. Cara vertritt nun Baden-Württemberg beim Bundesfinale des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beste Vorle-serin im Land: Cara Kemptner. © Wolf

Die Jury hatte keine leichte Entscheidung, denn die elf- bis zwölfjährigen Schülerinnen und Schüler setzten in dem hochklassigen Wettbewerb alles daran, um die Juroren von sich zu überzeugen. Andreas Küchle, Marketingleiter der Sparda-Bank Baden-Württemberg, Rosemarie Billes von der Stadtbibliothek Stuttgart, Emily Nagel, Landessiegerin 2021 aus Heidelberg, Andreas Suchanek, Kinder- und Jugendbuchautor aus Karlsruhe und Robert Wolf alias Robeat, amtierender Europameister im Beatboxing, haben eine schwierige, aber eindeutige Entscheidung getroffen.

Alle Wettbewerbsteilnehmer erhielten Buchpreise, darunter der Roman „Flüsterwald“ von Andreas Suchanek aus dem Ueberreuter Verlag sowie das Buch „Ein Lied für Blue“ von Lynne Kelly (WooW Books). Jury-Sprecher Andreas Küchle von der Sparda sagte zu dem Wettbewerb: „Die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg unterstützt den Wettbewerb nun schon seit sechs Jahren.

Die Förderung der Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen ist eine sehr wichtige gesellschaftliche Aufgabe und heute wichtiger denn je. Während der Corona-Pandemie hat Studien zufolge die Lesekompetenz bei Kindern leider abgenommen. Dem wollen wir nun mit aller Kraft entgegenwirken.“ Veranstaltet wurde der Wettbewerb vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg und der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Erstmals nach zweijähriger Corona-bedingter Pause wurde der Landesentscheid wieder als Präsenzveranstaltung in der SpardaWelt durchgeführt. Die vorhergehenden Regionalrunden auf Kreis und Bezirksebene wurden per Video-Einreichung ausgetragen.

Der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb ist einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.

Bundesfinale in Berlin

Der Wettbewerb soll die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, Freude am Lesen wecken und die Lesekompetenz von Kindern stärken. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert den Vorlesewettbewerb. Die Etappen führen von der Schule über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale in Berlin am 21. Juni. zg