CC Blau Weiss bietet Hockenheimer Mai "to go" an

Hockenheim. Die Corona-Pandemie trifft nicht nur den Handel besonders hart, auch die Vereine ächzen unter dem Lockdown, da alle Veranstaltungen bereits im zweiten Jahr wegbrechen. Der Vorstand des CC Blau Weiss hat sich entschieden, den Hockenheimer Mai als eine „to go“ Veranstaltung im alten Fahrerlager zu veranstalten. Mit einem ausreichendem Hygienekonzept, wie Abstand halten und Maske tragen, sowie ohne Verzehr vor Ort, kann jeder seinen Hockenheimer Mai mit den Spezialitäten des CC Blau Weiss zu Hause feiern.

Deshalb wird der CC Blau Weiss am Sonntag, 25. April, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr, das allseits bekannte und beliebte Zwiebelfleisch anbieten. Auf der Speisekarte stehen Zwiebelfleisch mit Zaziki und Pommes für 7,50 Euro pro Portion, Bratwurst mit Pommes für 5 Euro pro Portion und Pommes für 2,50 Euro die Portion. Natürlich gibt es zum Nachtisch einen Verkauf selbst gemachter Kuchen. Bei Schatzmeisterin Barbara Mühlfeld kann per E-Mail an schatzmeister@cc-ole.de vorbestellt werden.