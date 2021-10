CDU fordert Herrenteich-Hilfe vom Land

„Ich bin sprachlos“ – mit diesen drei Worten beschrieb Karlheinz Mack seine Eindrücke, nachdem Sprecher Markus Fuchs in der CDU-Fraktionssitzung die Historie sowie den aktuellen Zustandsbericht zum Herrenteich vorgestellt hatte. Die geschätzten Abbruchkosten belaufen sich auf rund 2,7 Millionen Euro (wir berichteten). Zuzüglich zu den Grundstückskosten von zwei Millionen Euro beträgt der Gesamtschaden für Hockenheim bereits jetzt fast fünf Millionen Euro. Dass es dabei bleibt, wollte an diesem Abend keiner glauben, denn dafür gibt es aus Sicht der Diskussionsteilnehmer zu viele offene Fragen, teilt die Union in einem Pressebericht mit.

Rund 21 000 Tonnen asbesthaltige Abfälle lagerten 2008 auf dem Gelände der ehemaligen Asbestverbrennungsanlage. Ein Vertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Hockenheim sah vor, dass das Land den Asbestabfall entsorgt, während die Stadt Hockenheim das Grundstück ersteigert, um es hinterher als Industriegelände zu verwerten. Die Stadt, so der Sinn der Vereinbarung, sollte sich somit schadlos halten.

Offen räumen die Christdemokraten rückblickend ein, dass alle Verantwortlichen auf Hockenheimer Seite einen Fehler gemacht haben – inklusive des Gemeinderats. Damals habe jedoch keiner erwartet, dass sich diese Vereinbarung massiv zum Schaden der Stadt herausstellen könnte. Fritz Rösch erinnerte daran, dass zu jener Zeit mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet worden war, um langfristige Umweltschäden zu vermeiden. „Weiterhin wollten wir auch den Anliegen vieler Hockenheimer nachkommen, die sich um ihre Gesundheit massiv Sorgen machten. Nur, dass man uns dafür am Ende bestraft, kann nicht sein“, betonte Rösch.

Stuttgart spielt zwei Rollen

Fuchs machte aus seiner Meinung keinen Hehl, dass er das Land Baden-Württemberg und vor allem das Umweltministerium in der Pflicht sieht: „Einerseits hat uns das Umweltministerium 2008 aufgefordert, dass wir uns an einer Lösung beteiligen, obwohl die Stadt überhaupt kein Verfahrensbeteiligter war. Andererseits wurden uns gleichzeitig durch immer strengere Umweltschutzauflagen jegliche Möglichkeiten genommen, das Grundstück überhaupt zu verwerten. Das Umweltministerium spielt hier zwei unterschiedliche Rollen. Den Schaden haben wir.“

Daher frage sich die CDU zweierlei. Erstens: Könne man zukünftig überhaupt noch Vereinbarungen mit dem Land Baden-Württemberg treffen, wenn sich eine Vereinbarung als so nachteilig für Hockenheim entwickelt? Und zweitens: Habe eine solche Vereinbarung überhaupt noch Bestand, wenn sich wesentliche Vertragsgrundlagen im Nachhinein als falsch erweisen?

Noch hofft die CDU, dass sich das Land, vor allem das zuständige Umweltministerium, bewegt. „Einerseits reden wir alle von Umwelt- und Klimaschutz. Andererseits haben wir eine Müllhalde inmitten eines Landschaftsschutzgebietes. Das passt nicht zusammen. Wir erwarten vom Land Hilfe“, brachte es Bärbel Hesping auf den Punkt. Hoffnung setzten die Christdemokraten nun auch in die drei Landtagsabgeordneten aus dem Wahlkreis, mit denen vonseiten der Stadt Hockenheim gesprochen werden soll. zg