CDU Hockenheim bespricht Ratsthemen

Hockenheim. Zu ihrer öffentlichen Fraktionssitzung am Montag, 24. Oktober, um 20 Uhr, lädt die CDU Hockenheim ein, um die Themen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 26. Oktober, zu diskutieren. Der in der SKS-Ausschusssitzung vorgestellte Bericht zum Thema Schulsozialarbeit wird besprochen.

Fraktionssprecher Markus Fuchs sagt dazu: „Die Übertragung der Schulsozialarbeit auf den Anbieter Postillion im Juni 2020 wurde damals sehr kontrovers diskutiert. Der nun vorgestellte erste Zwischenbericht wurde im Ausschuss allerdings positiv aufgenommen. Entsprechend wollen wir den Bericht gemeinsam besprechen und auch erläutern, warum der Bericht auch aus unserer Sicht sehr positiv war.“

Die CDU-Stadträte Bärbel Hesping, Markus Fuchs, Aline Kramer, Christoph Kühnle, Fritz Rösch und Patrick Stypa stehen für persönliche Gespräche am Montag, 24. Oktober, um 20 Uhr im Stadthallenrestaurant „Rondeau“ zur Verfügung.