CDU Hockenheim verschenkt Obstbaum-Setzlinge

Hockenheim. Wie bereits angekündigt, verschenkt der CDU-Stadtverband Hockenheim zehn circa 80 bis 100 Zentimeter große Obstbaum-Setzlinge. Und das besondere an der Aktion: der Setzling wird nicht nur geliefert, sondern auf Wunsch sogar vor Ort eingepflanzt.

„Wir freuen uns, dass fast alle Obstbaum-Setzlinge vergeben werden konnten. Wer sichert sich nun den letzten Baum“, will CDU-Fraktionssprecher Markus Fuchs wissen. Zur Teilnahme genügt eine kurze Anmeldung; das entsprechende Formular kann über die CDU Homepage www.cdu-hockenheim.de oder bei Markus Fuchs, Telefon 06205/ 1 66 28, angefordert werden. Der CDU-Stadtverband sieht diese Aktion als Ergänzung zu den öffentlichen Streuobstwiesen. Nun wendet man sich bewusst an die Bevölkerung in der Hoffnung, dass auch auf Privatgrundstücken wieder mehr Obstbäume gepflanzt werden.