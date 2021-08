CDU mit Gutting auf Radtour durch Stadt

Die Hockenheimer Christdemokraten wollen mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Olav Gutting eine Fahrradtour durch ihre Stadt machen und an verschiedenen Stationen zeigen, wo sich die Stadt in den letzten Jahren positiv entwickelt hat und wo sie Herausforderungen gegenübersteht. Neben dem Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) steht die Schulentwicklung im Mittelpunkt und die gewaltigen Investitionen, die die Stadt seit Jahren in die Schulgebäude tätigt und noch tätigen wird, sowie die Entwicklung der Kindertagesstätten.

CDU-Vorsitzender Patrick Stypa und Fraktionssprecher Markus Fuchs stellen die Stationen vor. Der 51-jährige Abgeordnete Gutting vertritt seit 2002 den Spargelwahlkreis Bruchsal-Schwetzingen im Bundestag und gilt nicht nur in den Reihen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion als Finanz- und Steuerexperte.

Die Bevölkerung ist eingeladen, an der Radstadtrundfahrt am Donnerstag, 26. August, teilzunehmen. Treffpunkt um 18.30 Uhr ist die Zehntscheune. ska