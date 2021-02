  CDU sieht Land am Herrenteich in Pflicht

Hockenheim. Bei strahlend blauem Himmel und unter einer Schneehaube verströmt die alte Ziegelei am Herrenteich ein fast schon romantisches Bild einer Industriebrache. Doch die politische Wirklichkeit sieht leider anders aus: Vor gut 15 Jahren hatte eine insolvente Entsorgungsfirma hier mehr als 20 000 Tonnen asbesthaltiges Material gelagert. Mithilfe der Landesregierung gelang es 2008, die Abfälle zu entsorgen. Doch die Stadt Hockenheim bleibt seitdem auf ihren Kosten sitzen.

„Wir wollten die Asbestverbrennungsanlage nicht, das wurde ohne unsere Zustimmung beschlossen. Wir haben uns dennoch in die Verantwortung nehmen lassen und sitzen – sozusagen als Dank – auf einem millionenschweren Verlust“, fasst Fraktionssprecher Markus Fuchs seine Sicht der Dinge zusammen.

Fotostrecke Hockenheim: Die alte Ziegelei auf dem Herrenteich

Gemeinsam mit dem CDU-Vorsitzenden Patrick Stypa hatte er den Landtagskandidaten Andreas Sturm eingeladen, um ihm das Hockenheimer Sorgenkind vorzustellen, heißt es in einer Pressemitteilung des CDU-Ortsverbands. Damals habe der Gemeinderat einer gemeinsamen Lösung mit dem Land zugestimmt in der Erwartung, zur Refinanzierung der 1,9 Millionen Euro teuren Beteiligung der Stadt das Grundstück anschließend wieder als Gewerbefläche verkaufen zu können.

Baufenster wurde immer kleiner

Allerdings wurde der bebaubare Bereich durch die zuständigen Behörden immer weiter reduziert, sodass sich das Grundstück bisher als unverkäuflich erwiesen habe. „Als CDU könnten wir uns den Forderungen der Naturschutzverbände durchaus anschließen, die Ruine abzutragen und das Gelände zu renaturieren“, so Fuchs. Doch solle die Stadt Hockenheim alleine dafür aufkommen? Dieser Frage stellten sich die CDU-Verantwortlichen schon seit Jahren.

Schließlich dürften allein die Abrisskosten die Millionengrenze deutlich übersteigen, so dass sich der Gesamtverlust – inklusive Grundstückskosten – auf geschätzte drei bis fünf Millionen Euro belaufen werde. Und selbst nach Nutzung aller Fördermöglichkeiten werde der städtische Verlust äußerst hoch sein. „Für das grün geführte Landesumweltministerium ist der Herrenteich eigentlich eine Chance zu zeigen, wie viel Umweltschutz und die Unterstützung einer Kommune wirklich wert sind“, sagt Patrick Stypa.

Nach wie vor erwartet man eine aktive Hilfe des Lands Baden-Württemberg, die allerdings in den vergangenen fünf Jahren komplett ausgeblieben sei. „Insofern machen wir hier dieselben Erfahrungen wie Ketsch mit dem Entenpfuhl: Die Prioritäten für den Umweltschutz der grün geführten Landesregierung liegen woanders“, stellt Markus Fuchs fest, der auch keine zählbare Unterstützung der aktuell gewählten Wahlkreisvertreter erkannte.

Geduldig hörte sich Andreas Sturm die Sorgen der beiden Lokalpolitiker an: „Als Neulußheimer kenne ich natürlich den Herrenteich. Oft genug bin ich hier mit dem Fahrrad entlang des Hochwasserdamms gefahren.“ Insofern konnte er sich dem Wunsch nach einer Renaturierung anschließen.

Umweltschutz mit zweierlei Maß

Dennoch beweise der Vorgang, dass beim Umweltschutz oftmals mit zweierlei Maß gemessen werde. Denn während in Schwetzingen Landwirten Ackerfläche weggenommen und in Landschaftsschutzgebiet umgewandelt werden soll, könnte das Land hier – unter Zustimmung aller Betroffenen – mithelfen, das Gelände am Herrenteich zu renaturieren. Eigentlich eine klassische Win-win-Situation für alle, sind sich die CDU-Vertreter einig. Dazu sagt Andreas Sturm abschließend: „Es wäre gut, wenn wir auch beim Umweltschutz das große Ganze sehen würden.“

Nach Auskunft des städtischen Pressesprechers Christian Stalf gibt es seit unserer Berichterstattung über eine Begehung des Geländes mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler vom Oktober keinen neuen Sachstand. Die Stadtverwaltung betont, dass sie eine Renaturierung aus eigenen Kräften nicht schafft. Einen Beschluss des Gemeinderats über das Vorgehen gibt es noch nicht. ska/mm

Ziegeleigelände: Entwicklung und aktuelle Probleme Die Vereinigte Speierer Ziegelwerke AG betrieb den Standort von 1889 bis 1968. 1968 bis 2000 stellte die Erlus Baustoffwerke AG hier Steinzeug und Kaminrohre, Mauersteine und Kaminformsteine her. 2001 bis 2006 hatte die MVG Mineralfaser-Verwertungs-Gesellschaft mbH einen Betrieb zum Recycling asbesthaltiger Faserzementplatten mit thermischer Aufbereitung für die Weiterverarbeitung in der Zementindustrie. Nach Verstößen gegen die Auflagen der Genehmigung wurde die Anlage Ende 2006 stillgelegt. Der Betreiber konnte für die Entsorgung der rund 25 000 Tonnen asbesthaltiger Abfälle nicht mehr herangezogen werden. Land und Stadt schlossen im August 2008 einen Vertrag zur Beseitigung der Abfälle. Kostenanteil der Stadt: 1,9 Millionen Euro. Das Geld sollte durch die Vermarktung des Grundstückes zurückkommen. Im August 2012 erwarb die Stadt das Gelände im Zwangsversteigerungsverfahren. Versuche, das Gelände zu verkaufen, blieben bislang ohne Erfolg, es gab nur wenige Interessenten. Eine Schiffsanlegestelle lehnten die Naturschutzbehörden ab, die bebaubare Fläche schrumpfte durch Auflagen. Die Gebäude sind baufällig, Ab-gänge ins Untergeschoss sind nicht gesichert. Die Stadt stellt laut Pressestelle bei der Polizei jährlich zwischen zehn und 15 Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs. mm