CDU und Gutting bei Tanzschule Feil

Auf 28 Jahre Erfahrung blickt die Tanzschule Feil zurück. Erst im Jahr 2017 hat sie in Hockenheim im Mörscher Weg neue Räumlichkeiten bezogen und bietet dort auf 560 Quadratmetern Kurse für Paare, Jugendliche und Kinder für unterschiedliche Tänze an – beginnend von Hip Hop und Zumba bis hin zum klassischen Hochzeitswalzer.

Was die Gründe für den Erfolg der Tanzschule sind, wie sie entstanden ist und was für sie Hockenheim als Standort besonders macht, will die CDU Hockenheim zusammen mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Olav Gutting bei einer Firmenbesichtigung in Erfahrung bringen – ein kleiner Tanz-Schnupperkurs inbegriffen. Die Besichtigung findet am Freitag, 3. September, um 16.30 Uhr in der Tanzschule im Mörscher Weg 6 statt.

Interessierten Bürger sind eingeladen. Aufgrund beschränkter Kapazitäten bittet die CDU um eine verbindliche Anmeldung bis Mittwoch, 1. September, bei Oskar Stephan, Telefon 06205/1 62 31 oder E-Mail ro.stephan@gmx.de. Die aktuell geltenden Corona-Regeln müssen berücksichtigt werden. zg