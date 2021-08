CDU und Gutting im Dialog mit Röttgen

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags Norbert Röttgen (CDU) nimmt zusammen mit dem hiesigen Wahlkreisabgeordneten Olav Gutting an diesem Donnerstag, 19. August, um 19 Uhr an einer Onlineveranstaltung der Hockenheimer Christdemokraten teil. Neben der politischen Machtverschiebung zugunsten Chinas sind dabei auch die aktuellen Ereignisse in Afghanistan Thema.

Röttgen ist seit 1982 Mitglied der CDU. 1992 zum Vorsitzenden der Jungen Union Nordrhein-Westfalen gewählt, gelang ihm 1994 der Einzug in den Bundestag. Seit Januar 2014 ist er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, der die Außenpolitik der Regierung im Vorfeld wichtiger außen- und sicherheitspolitischer Entscheidungen begleitet.

Die CDU lädt die Bevölkerung zu dieser spannenden Veranstaltung ein, die online stattfindet. Um teilzunehmen, wird ein Computer oder Smartphone mit Internet-Anschluss, Mikrofon und Lautsprecher benötigt. Die Teilnahme ist über die Homepage www.cdu-hockenheim/termine möglich. Oder über den direkten Link: www.us06web.zoom.us/j/83619519983?pwd=Y3Vrd2d6VWlmQmw0SWlsOG5INy9GUT09. zg