Weil ihr traditioneller Stand in der Karlsruher Straße am Karsamstag wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, wollen die Christdemokraten den Hockenheimern auf eine andere Art frohe Ostern wünschen: Am Karsamstag werden sie im Gartenschaupark etwa 200 Brotpapiertüten verstecken, die für Groß und Klein mit kleinen Osterüberraschungen gespickt sind. Die kleinen Osterpäckchen werden gut sichtbar sein, sodass Blumenbeete bitte nicht betreten werden sollen. Die Hockenheimer sind herzlich dazu eingeladen, an dieser Ostersuchaktion teilzunehmen! ska

