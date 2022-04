Chinesische Medizin bei Fibromyalgie?

Die Volkshochschule bietet beim Donnerstagsforum einen Gesundheitsvortrag mit dem Thema „Fibromyalgie – Fragen und Antworten aus der Sicht der chinesischen Medizin“ an. Der Vortrag mit Dr. Mercedes Riegel findet am 5. Mai um 9.30 Uhr in der Zehntscheune statt.

Das Fibromyalgiesyndrom ist eine häufig auftretende chronische Schmerzerkrankung. Die Krankheit verursacht Schmerzen in unterschiedlichen Körperregionen, meist in der Nähe von Gelenken und in Muskeln. Fast immer ist auch die Wirbelsäule betroffen. Von 100 Menschen erkranken zwei an einem Fibromyalgiesyndrom, Frauen sechs- bis siebenmal häufiger als Männer. Vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich: Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de, www.vhs-hockenheim.de. vhs

