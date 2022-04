Christen gedenken Jesu Tod und seiner Auferstehung

Hockenheim. Mit ansprechenden und feierlichen Gottesdiensten erinnert die evangelische Kirchengemeinde an Jesu Tod und Auferstehung. Den Auftakt macht an Gründonnerstag, 14. April, 19.30 Uhr, eine Tischabendmahlsfeier. Die Konfirmanden werden dazu in der Kirche zu Tisch bitten. Der Gottesdienst wird versuchen, mit Videos, Musik und Licht die Stimmung des letzten Essens Jesus mit seinen Jüngern zu vermitteln.

Der traditionelle Karfreitagsgottesdienst am 15. April mit Predigt wird von Pfarrer Johannes Heck um 10 Uhr gefeiert. Der Gottesdienst wird sich mit Liedern, Gebeten und Predigt ganz auf das Kreuz ausrichten, an dem Jesus hingerichtet wurde. Am Karfreitagnachmittag wird um 17 Uhr ein weiterer Gottesdienst in der Kirche gefeiert. Lesungen und Orgelmusik gehen der Frage nach: „Was wäre, wenn uns die Menschen Auskunft geben könnten, die zum Zeitpunkt der Kreuzigung Jesu in Jerusalem waren?“ Dieser Gottesdienst wird von Kantor Samuel Cho und Holger Andreas gestaltet.

Das Osterfest begrüßt die Kirchengemeinde mit einem Osterfeuer vor der Kirche und der liturgischen Ostermorgenfeier sonntags, 17. April ab 6 Uhr in der noch dunklen Kirche. Die Auferstehungsfeier wird von Pfarrer Johannes Heck um 8 Uhr auf dem Friedhof begangen. Den Osterfestgottesdienst mit Abendmahl feiert Pfarrer Michael Dahlinger um 10 Uhr in der Kirche.

Was Maria Magdalena erlebt, als sie das Grab Jesu besuchen will, ist das Thema des Familiengottesdienstes um 11 Uhr an Ostermontag in der Kirche. Die großen und kleinen Gottesdienstbesucher werden von Theaterszenen an die Hand genommen. Sie werden erleben, wie die traurige Maria Magdalena durch die Aufdeckung einer Verwechslung zu einem fröhlichen Menschen wird. Lieder, Gebete und eine Mitmachaktion machen den Gottesdiensten zu einem perfekten Osterfest.

Zu den Gottesdiensten gibt es keine Zulassungsbeschränkungen. Es gelten die AHA-Regeln und alle Teilnehmenden müssen eine medizinische Maske tragen. zg