Christian Stalf verlässt Hockenheim mit weinendem Auge

Hockenheim. „Ich freue mich sehr, die neue Aufgabe übernehmen zu dürfen, bedauere es aber auch, Hockenheim verlassen zu müssen“, sagt Christian Stalf an Tag zwei nach seinem Sieg im Bürgermeisterwahlkampf in Waldbronn. Wie berichtet, hat der Pressesprecher der Stadt Hockenheim am Sonntag 51,2 Prozent der abgegebenen Stimmen geholt.

Christian Stalf bei der Moderation der Sportlerehrung 2020. © Lenhardt

Er habe sich in den sieben Jahren im Hockenheimer Rathaus sehr wohlgefühlt, betont Christian Stalf im Gespräch mit unserer Zeitung. Zu den Oberbürgermeistern Dieter Gummer und Marcus Zeitler habe er eine sehr gute Beziehung gehabt, ebenso zu seinen Kollegen der Verwaltung. Die Arbeit in Hockenheim sei eine sehr gute Vorbereitung auf die künftige Tätigkeit gewesen, ist Christian Stalf sicher. Er dankte Zeitler und dem Team der Stabsstelle OB Abteilung Externe und Interne Kommunikation für die Unterstützung während seines Wahlkampfes, für den er ab 1. April Urlaub genommen hatte, um fast alle 6700 Haushalte Waldbronns zu besuchen.

Mit OB Zeitler hat Stalf einen Auflösungsvertrag zum 19. Juni unterzeichnet, da er am 20. Juni sein Amt in Waldbronn antritt. Sein Vorgänger Franz Masino (70, SPD) ist bereits am Montagabend feierlich vor 300 Gästen verabschiedet worden. Bis zum 19. Juni nimmt Stalf, der am Dienstag seinen 40. Geburtstag feierte, unbezahlten Urlaub, um sich auf seine Arbeit im Waldbronner Rathaus vorbereiten und mit Masino austauschen zu können.