Christoph Schobesberger begeistert als Frank Sinatra in der Hockenheimer Stadthalle

Hockenheim. Im Stil der legendären Nachtclubauftritte des Sängers ertönt zu Beginn der Show die Stimme einer Ansagerin: „Ladies and Gentlemen, please welcome – directly from the bar – Mister Frank Sinatra!“ Der Berliner Sänger Christoph Schobesberger gastiert mit seiner „Sinatra Story“ am Donnerstagabend in der Stadthalle und es gelingt ihm auf phänomenal lebendige Art und Weise, die brisante Lebensgeschichte des Sängers mit einer Kombination aus musikalischen Beiträgen, darstellendem Spiel und Konversationen mit dem Publikum zu inszenieren.

Schobesberger wirft damit einen spannenden Blick auf eine der größten musikalischen Legenden des vergangenen Jahrtausends. Denn kaum ein Künstler schaffte es zu Lebzeiten, durch sein Gesamtwerk einen vergleichbaren Einfluss auf die Musik- und Medienwelt zu hinterlassen. Sinatras Biografie gleicht einem Hollywoodstreifen: Virtuoser Swingtitan, Schoßhund des amerikanischen Präsidenten, Film- und Musikstar sowie mysteriöser Handlanger des Mafiosos „Lucky Luciano“ – all das in 82 ereignisreichen Jahren.

Ein Leben wie dieses mit all seinen Facetten auf einer Bühne adäquat umzusetzen, ist eine Mammutaufgabe. Nichtsdestotrotz navigiert Christoph Schobesberger sein Publikum hochklassig durch das rasante Leben der Entertainerlegende. Mit dem Welthit „That’s Life“ zum Auftakt sichert sich Schobesberger, der liebevoll als „Berliner Sinatra“ bezeichnet wird, ab der ersten Minute die Gunst des Publikums, das keinesfalls am Applaus spart.

Texte erhalten neue Bedeutung

Mit viel Wortwitz und Ideenreichtum erzählt Christoph Schobesberger von Sinatras ersten musikalischen Schritten, von der wegweisenden Begegnung mit Jazzlegende und späterem Konkurrenten Harry „Bing“ Crosby bis hin zu seinem ersten großen Hit „I’ll never smile again“ aus dem Jahr 1940. Die immer wieder intelligent eingefügten Musiknummern werden in der „Sinatra Show“ durch Schobesbergers lebendige Erzähltechnik auf herrliche Weise kontextualisiert und erhalten nach dem Einblick in Sinatras private Situationen eine völlig neue Bedeutung.

Christoph Schobesberger als Frank Sinatra auf der Bühne in der Hockenheimer Stadthalle. © Dorothea Lenhardt

Einen ersten Höhenflug erlebt der Künstler, nachdem ihn die Jazzlegende Thomas Dorsey als Sänger unter Vertrag genommen hat. Fast metaphorisch für seinen vorerst endgültigen Durchbruch in der Musikszene entstehet in der sogenannten „Dorsey-Zeit“ der legendäre Titel „Fly me to the moon“. Als Duo mit der Sängerin Lynne Ann Williams erntet der Titel tosenden Applaus.

Innerhalb von kurzer Zeit steigt der Swingmusiker aus New Jersey zum absoluten Superstar auf. Er fasst Fuß in Hollywood und veröffentlich zahlreiche erfolgreiche Platten mit Thomas Dorsey. 1954 gewinnt er sogar einen Oscar als bester Nebendarsteller in Fred Zinnemanns Kriegsdrama „Verdammt bis in alle Ewigkeit“.

Doch auch die Unterwelt zeigt großes Interesse an dem gefragten Sänger. Bekanntschaften mit Mobstern wie „Lucky Luciano“ sorgen dafür, dass Sinatra wegen Schmuggelverdachts vom FBI festgenommen wird. Frank Sinatra und die Mafia – eine Assoziation, die bis heute besteht. „Lasst euch bloß nicht mit den bösen Buben ein“, scherzt Schobesberger und leitet damit den Hit „Bad, Bad Leeroy Brown“ ein.

Doch nicht nur in Sinatras beruflicher Karriere geht es turbulent zu. Gleich drei Ehen gehen zu Bruch, schuld ist wohl die Streitlust des Künstlers. Trennungsschmerzen inspirieren beispielsweise den Song „The Lady is a Tramp“, den der Saxofonist und Bandleader der Michael- Götz-Band mit einem virtuosen Solo versieht. Eine aromantische, aber dennoch ebenfalls gescheiterte Beziehung ist die zu Präsident Kennedy, der Sinatra zusichert, bei ihm einziehen zu wollen, dies aber nie tut. Nach dem Tod seiner wohl größten musikalischen Inspiration, Billy Holiday, verkriecht Sinatra sich in seinem Arbeitszimmer und verfällt in eine tiefe Depression. „Er schloss sich mit Billys Platten und einem Vorrat Jack Daniels ein und weinte wie ein Schlosshund“, gibt Schobesberger zu verstehen.

Lieblingswhiskey verlost

Doch Sinatra verliert nie seine Begeisterung für die Musik und bleibt seiner Art treu. Stellvertretend dafür beenden die talentierten und hochkarätigen Musiker der Michael-Götz- Band zusammen mit dem Duo aus Schobesberger und Lynne Ann Williams den Abend mit der Sinatra Hymne „My Way“. Zum Schluss des atmosphärisch dichten Abends wird Sinatras Lieblingswhiskey der Marke „Jack Daniels“ verlost, Christian Schobesberger und die Michael-Götz-Band werden für ihre musikalische und bühnenwirksame Spitzenleistung mit Standing Ovations entlohnt.