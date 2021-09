Ciara macht ein Jahr nach ihrer Operation große Fortschritte

Ciara setzt einen Fuß vor den anderen, stützt sich auf ihrem Walker ab. Sie macht Fortschritte. Regelmäßiges und konsequentes Training tragen ihren Teil dazu bei, dass der große Traum der Neunjährigen eines Tages wahr werden kann: Selbstständig laufen können, unabhängig und schmerzfrei sein. Einen großen Schritt machte die Familie bei ihrem Aufenthalt in den USA im Sommer 2020. Der Spezialist für die selektive dorsale Rhizotomie (SDR), Dr. Tae SungPark operierte Ciara in St. Louis erfolgreich (wir berichteten mehrfach).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über ein Jahr ist dieser Eingriff nun her. Am 21. Juli 2021 feierte die Familie Ciaras erstes SDR-Jubiläum. „Es liegen unglaublich viele Stunden schweißtreibenden und anstrengenden Trainings hinter Ciara und weitere sind geplant“, sagt die Mutter der Neunjährigen, Anja Sandrini.

Therapie auf Lanzarote

Ciara macht Fortschritte: Das Laufen mit dem Walker fällt ihr von Zeit zu Zeit immer leichter – auch das Gleichgewichthalten. © Sandrini

In den Herbstferien 2020 war Ciara auf Empfehlung anderer SDR-Familien das erste Mal für zwei Wochen bei „Swim Lab International“. Das ist ein in Europa einzigartiges Trainingscenter auf der Kanaren-Insel Lanzarote, welches Wasser- und Physiotherapie in intensiven sogenannten „Disability Development Weeks“ miteinander vereint. Das Training ist mit einer Doppelstunde angesetzt, wie Sandrini erklärt, mit einer Stunde Physiotherapie und einer Stunde Wassertherapie. Nach einer einstündigen Pause erfolgt eine weitere Einheit mit einer Stunde Wassertherapie. „Im Wasser zu trainieren hat enorme Vorteile, da wir dort nicht so schwer sind. Außerdem muss der Körper exakt ausbalanciert werden, damit er nicht untergeht. Somit sind Kompensationsstrategien nicht möglich“, erklärt Anja Sandrini, warum das Training im Wasser für Ciara so gut und das Schwimmen ein perfektes Ausdauertraining ist. „Ciara war nach dem ersten Aufenthalt ganz platt“, verrät ihre Mutter. Seit dem ersten Aufenthalt im vergangenen Jahr war die Familie zwei weitere Male in der Einrichtung – in den Osterferien und den ersten beiden Wochen der Sommerferien.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Tagebuch aus den USA Ein magischer Ort, an dem Wunder geschehen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hockenheim/St. Louis Ciara: Beine fühlen sich an wie Wackelpudding Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ciaras Reise in die USA Der Traum vom Laufen rückt näher Mehr erfahren

Um weitere Fortschritte zu machen, hat die Neunjährige zusätzlich an der UniReha Köln trainiert. Sie nahm zweimal je eine Woche am „Auf die Beine“-Training teil. Nach dem ersten Aufenthalt nahm die Familie ein Trainingsprogramm mit, das Ciara für drei Monate fünfmal die Woche zu Hause absolvieren musste. Im Anschluss war wieder ein Intensivblock in Köln und wieder drei Monate Training zu Hause angesagt. „Das ist bereits das vierte Mal, das wir ein solches Konzept dort durchlaufen und Ciara hat auch diesmal enorm davon profitiert“, ist Anja Sandrini begeistert, dass es für ihre Tochter nur Vorteile bietet und vorangeht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Leben der Familie steht derzeit Ciaras Training ganz im Fokus. Denn neben den Aufenthalten im „Swim Lab International“ und den Übungen der UniReha Köln war die Familie in den Faschingsferien bei einem Intensivtraining im SDR-Trainingscenter „Walk this Way“, wo Ciara so fleißig gearbeitet hat, dass sie ihre langen Orthesen – die Schienen am Bein, die mehr Stabilität geben und deutlich weniger eigene Muskelkraft beim Stehen und Gehen erfordern – gegen knöchelhohe Orthesen ausgetauscht hat. „Ein weiteres Training mit ,Walk this Way’ musste aufgrund der Einstufung von Großbritannien als Virusvariantengebiet in den Pfingstferien leider online stattfinden“, bedauert Sandrini.

Gleichgewicht als Herausforderung

Die vielen Maßnahmen der Rehabilitation helfen Ciara dabei, fehlende Muskelmasse aufzubauen, neue Nervenverbindungen zu schaffen, Koordination und Gleichgewicht zu schulen, um schließlich die Voraussetzung für das Laufenlernen zu schaffen.

„Zudem verwenden wir aktuell viel Zeit damit, ihrem Körper beizubringen, einzelne Muskeln für eine Bewegung zu aktivieren“, erklärt ihre Mutter Anja Sandrini, dass bei einer Spastik, wie das bei Ciara vor der Operation der Fall war, ganze Muskelgruppen aktiviert wurden. Ciaras Körper muss nun umlernen, erläutert ihre Mutter, „denn aktivieren wir ganze Muskelgruppen statt eines einzelnen Muskels, fällt es uns schwer, das Gleichgewicht zu halten, gegensätzliche Bewegungen auszuführen und feinmotorische Tätigkeiten durchzuführen“.

Zielstrebige Planung

Neben des vielen Trainings geht Ciara aber zur Schule und muss selbstredend lernen. Beides muss miteinander in Einklang gebracht werden. „Wir versuchen so weit wie möglich, alle Trainings in die Ferien zu schieben. Es gibt aber immer wieder welche, die parallel zur Schule stattfinden wie dieses Jahr zweimal die einwöchigen Kurse an der UniReha Köln“, sagt Sandrini, dass Ciara dann meistens zeitlich den Schulstoff abarbeiten muss, damit sie nach der Rückkehr nahtlos weiterlernen kann. Es gestaltet sich als Mammutaufgabe Schule, Therapie, häusliches Training, Hilfsmittelanpassungen und Freunde unter einen Hut zu bekommen, „die nur mit viel Zielstrebigkeit und Planung gelingen kann“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Großer Wille und Fleiß

Dass es ein langer Weg werden wird, sei der Familie klar gewesen, dazu komme, dass er von allen viel Motivation, Zeit und Geduld, insbesondere von Ciara, erfordere. „Wir bewundern Ciara täglich für ihre Ausdauer, ihren unbändigen Willen und ihren enormen Fleiß“, ist die Mutter stolz auf ihre Tochter, dass man ihr regelrecht dabei zusehen kann, wie sie Monat für Monat stärker wird und sich ihr Gleichgewicht allmählich verbessert.

„Wir feiern die stetigen, kleinen Fortschritte auf ihrem Weg – wohlwissend, dass jeder davon hart erarbeitet ist. Mittlerweile sagt sie selbst, dass es für sie leichter ist mit ihrem Walker (Rollator) zu laufen als den Rolli zu fahren. Das ist ein tolles Zeichen“, zeigt sich Anja Sandrini hinsichtlich der Erfolge erleichtert und glücklich.

Über Ciara und ihre Krankheit Ciara wurde im März 2012 in Aarhus (Dänemark) geboren. Ciara leidet an Zerebralparese, früher als spastische Lähmung bezeichnet. Dies geht auf eine frühkindliche Schädigung des Gehirns zurück. Bei Ciara wurde diese durch einen Sauerstoffmangel verursacht. Sie kam zwölf Wochen zu früh zur Welt, bekam bei der Geburt nicht genügend Luft, um das Gehirn ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Bei einer Zerebralparese kommt es zu Störungen des Nervensystems und der Muskulatur – zu willkürlichen Zuckungen. Alltägliche Bewegungen wie das Laufen werden unmöglich. Die selektive dorsale Rhizotomie (SDR) ist ein operatives Verfahren zur Spastikreduktion zerebralen Ursprungs, um Mobilität und Autonomie zu verbessern. Mit Spenden und Benefizaktionen hat die Familie das Geld für die Operation in den USA erwirtschaftet. Im Juli 2021 wurde Ciara vom Neurochirurg und Spezialisten Dr. Tae Sung Park im St. Louis Children’s Hospital operiert. vas