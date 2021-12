Coca-Cola-Weihnachtstruck auf dem Hockenheim-Ring

Seit mehr als 20 Jahren stimmen die Coca-Cola-Weihnachtstrucks die Menschen auf die Weihnachtszeit ein. In diesem Jahr machen drei der legendären roten Laster am Dienstag, 7., und Mittwoch, 8. Dezember, am Hockenheimring Halt.

Die Sicherheit der Besucher stehe für Coca-Cola an erster Stelle, heißt es in einer Pressemitteilung, weshalb die aktuelle Lage regelmäßig und sorgfältig beobachtet und die Planung den aktuellen Entwicklungen angepasst werde. Besucher dürften sich unter Einhaltung der 2G-plus-Hygienerichtlinien auf eine zauberhafte Weihnachtswelt freuen. Von 15 bis 20 Uhr wartet eine Welt voll festlicher Lichter, leckerer weihnachtlicher Düfte und einzigartiger Erlebnisse auf die Besucher – unter anderem ein Foto in einer übergroßen Schneekugel sowie ein Treffen mit Santa Claus. Als kleines (Vor-) Weihnachtsgeschenk kann jeder Besucher eine Coca-Cola-Glasflasche mit dem eigenen Namen oder dem Namen geliebter Menschen mit nach Hause nehmen.

Seit 1997 ist die alljährliche Weihnachtstour fester Bestandteil im Weihnachtsprogramm von Coca-Cola. Was als Idee für einen TV-Spot startete, ist mittlerweile für Millionen von Menschen eines der Highlights in der Weihnachtszeit. Entgegen anderslautender Meinungen ist der heutige Santa Claus jedoch keine Erfindung von Coca-Cola: Niederländische Auswanderer brachten Anfang des 17. Jahrhunderts ihren Sinterklaas-Brauch mit über den Atlantik nach Nieuw Amsterdam, dem heutigen New York.

Von der Figur des Sinterklaas inspiriert, schuf die The Coca-Cola Company 1931 ihre ganz eigene Version des Santa Claus. Dieses von Coca-Cola neu interpretierte Bild des Santas prägt bis heute weltweit die Vorstellung des Weihnachtsmanns vieler Menschen. Die Weihnachtstour endet am Dienstag, 21. Dezember, im Olympiastadion in Berlin.

In diesem Jahr findet die Trucktour unter 2G-plus-Hygienerichtlinien unter den Auflagen der jeweiligen Bundesländer statt. Besucher müssen sich vorab für eines von zwei Zeitfenstern (ab 15 Uhr oder ab 17.30 Uhr) online unter folgendem Link anmelden: coke-truck-tour.de. zg