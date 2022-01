Cohen-Song als „Himmlischer Hit“

Die Predigtreihe „Himmlische Hits Vol. 2“ wird am kommenden Sonntag, 23. Januar fortgesetzt. Im Gottesdienst um 10 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche stellt Diakon Reinhold Weber den Song „Who By Fire“ von Leonard Cohen vor.

Der kanadische Songwriter Cohen greift in diesem Titel ein rabbinisches Gebet zum jüdischen Neujahr auf. Dieses stellt Gott die Frage, wer für alles, Gutes wie Böses, verantwortlich ist. Ein wundervoller Song, ein alter Text und doch ganz aktuell, findet Pfarrer Michael Dahlinger: „Eine Chance das eigene Leben in neuem Lichte zu sehen.“

Für die Gottesdienste in der Hockenheimer Kirche gibt es keine Zulassungsbeschränkungen und es gelten die bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen. Neu ist jedoch, dass die Besucher eine FFP2-Maske tragen müssen. Die Predigtreihe „Himmlische Hits“ endet am Sonntag, 6. Februar. zg/md