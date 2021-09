Cornelius-Bratwurst gibt’s im neuen Werksverkauf

Was dem Landwirt sein Hofladen, ist dem Wursthersteller künftig der Werksverkauf: Die Cornelius GmbH bietet ab 4. Oktober ihre Pfälzer Spezialitäten dort an, wo sie hergestellt werden – in der 2. Industriestraße 9. Das gab Geschäftsführer Peter Cornelius beim Pressegespräch zur Geschäftsentwicklung am Mittwoch bekannt. Das Familienunternehmen in dritter Generation will damit Kunden ermöglichen, die gesamte Produktpalette vor Ort zu erwerben, nachdem der Handel nicht alle Cornelius- Artikel verkauft.

So seien beispielsweise die Leberknödel nicht überall erhältlich, während die Pfälzer Leberwurst als wichtigstes Produkt bundesweit in Supermärkten, Discountern sowie im Fachhandel vertreten ist – und dort auch in Corona-Zeiten ohne größere Einbrüche nachgefragt wurde. Während das Unternehmen 2020 einen Umsatz von 7,6 Millionen Euro verbuchte, ist der Absatz dieses Jahr von Januar bis September auf bislang 7,7 Millionen Euro gestiegen.

Eine Lehre, die Peter Cornelius aus der Pandemie zieht, ist als Produzent auf Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit zu setzen. Die Verbraucher hätten bewusster gegessen. Aber auch die Aspekte Tierethik, Ökologie und Soziales sollen eine Rolle in der Firmenpolitik spielen. Einen neuen Ernährungstrend kann Peter Cornelius nicht ausmachen, dafür aber „ein Zurück zum alten Geschmack und zu Omas Küche“. Das kann der Produzent bedienen: Die 13 Grundrezepturen, aus denen sämtliche Produkte hergestellt werden, stammen alle aus der Zeit seiner Großeltern: „Da kommt nur das rein, was auch reingehört: Fleisch, Leber, Zwiebeln, Gewürze und Salz“, sagte Cornelius, auf Zusatzstoffe wird verzichtet – trotzdem sind die meisten seiner Wurstwaren ohne Kühlung lagerfähig.

Haltungsstufe 2 als neues Normal

Das Thema Tierethik soll in der Umstellung von Sortimentsteilen auf Haltungsstufe 2 und Haltungsstufe 4 im Bio-Bereich Berücksichtigung finden: „Die Haltungsstufe 2 wird für mich das neue Normal werden – am liebsten mit regionalem Fleisch.“ Dass der Schlachthof Mannheim Ende Juli geschlossen wurde, habe Cornelius zwar zurückgeworfen, aber er arbeite an neuen Konzepten. Auch ökologische Verpackungen aus Papier sollen in Kürze zum Einsatz kommen.

„Cornelius ist ein gesundes mittelständisches Unternehmen“, lautet die Einschätzung des Geschäftsführers mit seinen 35 Mitarbeitern. Die Zahl sei konstant, auch wenn der Betrieb wie viele andere vom Fachkräftemangel betroffen sei. In Verpackungsmaschinen, Kennzeichnungsanlagen und weitere technische Ausstattung seien in den vergangenen zehn Monaten rund 250 000 Euro investiert worden. Cornelius engagiere sich für das Kinderhospiz Sterntaler und die Tafeln, eine Benefizveranstaltung mit Partnern sei für 2022 geplant.

Im neuen Werksverkauf, der jeden Vormittag von 8 bis 12 Uhr geöffnet ist, wird auch Cornelius’ Pfälzer Bratwurst verkauft werden, die der Chef so beschreibt: „Besonders, weil sie so klein ist – aber mit Suchtfaktor“. Mit einer Online-Kampagne „Typisch Pfalz. Typisch Cornelius.“ will das Unternehmen über soziale Medien verstärkt eine junge Klientel ansprechen. Darin sollen die Lebensart und die Genussfreude der Region verbreitet werden. mm