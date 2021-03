Hockenheim/Heidelberg. Mit einem Corona-Ausbruch hat jetzt die Lebenshilfe zu kämpfen. Wie das Landratsamt am Freitagabend bekanntgegeben hat, sind Wohngruppen in Heidelberg, Hockenheim und Sandhausen betroffen. Auch einige Arbeitsgruppen in der Hockenheimer beschützenden Werkstätte mussten wohl vorsorglich in Quarantäne geschickt werden und haben ihre Tätigkeit in Teilbereichen eingestellt.

AdUnit urban-intext1

Im Bereich der Lebenshilfe Heidelberg wurden nach derzeitigem Stand 18 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, teilt das Gesundheitsamt des Kreises mit. Die Fälle verteilen sich auf verschiedene Wohnbereiche in Heidelberg, Hockenheim und Sandhausen.

Nach der positiven Testung einer Person und dem Nachweis der B.1.1.7-Mutation (britische Variante) wurden durch Hausarztpraxen und das Gesundheitsamt aktuell 50 Personen getestet. Aufgrund der vorliegenden Virus-Variante wurde dem weiteren Umfeld (50 Personen) ein Testangebot gemacht. Momentan stehen die verschiedenen Wohngebäude unter Quarantäne und es besteht ein Besuchsverbot.

Mehr zum Thema Hockenheim Distanz halten ist schwierig Mehr erfahren Coronavirus Mobiles Team impft Senioren in Reilingen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hockenheimer Arzt erzählt von Corona-Impfung Nur ein leichtes Ziehen im Oberarm Mehr erfahren