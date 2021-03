Hockenheim. Die Stadt Hockenheim bleibt an der Spitze der aktiven Corona-Fälle im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Mit 29 Fällen am Donnerstag wurde so viele Infizierte registriert wie in Schwetzingen (14) und Eppelheim (15) zusammen. Dabei ist das Infektionsgeschehen über das gesamte Stadtgebiet verteilt, einen Schwerpunkt gebe es nicht, teilte der städtische Pressesprecher Christian Stalf auf Anfrage mit.

Derweil bereitet die Stadtverwaltung eine Möglichkeit vor, für Bürger über 80 Jahre eine Impfung vor Ort zu organisieren, wie das in den Nachbargemeinden schon geschehen ist oder am kommenden Samstag bevorsteht. Das bestätigte Christoph Henninger, persönlicher Referent von Oberbürgermeister Marcus Zeitler. „Wir warten noch auf Rückmeldungen, versuchen aber so schnell wie möglich ein Angebot zu machen.“