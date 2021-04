Corona-Neuinfektionen rund um Hockenheim auf hohem Niveau

Hockenheim/Region. Nein, wenn man auf die Zahlen der aktuellen Coronafälle blickt, kann von Entspannung nicht die Rede sein, die Zahlen stagnieren in der Summe auf hohem Niveau. In manchen Kommunen ist die Zahl der aktiven Fälle gar identisch mit denen des Vortages, doch verbirgt sich hinter der Ziffer eine Summe.

Beispiel Schwetzingen und Hockenheim. Sowohl in Schwetzingen, 27 aktive Fälle, als auch in Hockenheim, 95 aktive Fälle, sind die Zahlen mit denen des Vortages identisch. Allerdings – schaut man auf die Gesamtzahl der Fälle – ergeben sich Unterschiede.

So hatte Schwetzingen am Freitag, 23. April, 729 Fälle insgesamt, heute sind es 731. In Hockenheim klettert die gleiche Zahl von 975 auf 980. Mit anderen Worten: In Schwetzingen stehen zwei Neuinfektionen zwei genesene Personen gegenüber, in Hockenheim kommen auf fünf Neuinfektionen ebenso viele Genesene.

Die Zahl der aktiven Fälle muss immer mit Blick auf die Gesamtzahl der Fälle betrachtet werden. Dann wird man feststellen, dass in neun Kommunen des Sprengels die Zahl der Neuinfektionen anstieg. Einzige Ausnahme ist Eppelheim, hier kam es zu keiner Neuinfektion und zwei Personen sind wieder gesund.

Im Rhein-Neckar-Kreis kletterte die Zahl der Gesamtfälle auf 19 690, 113 Personen sind genesen, um 14 stieg die Zahl der aktiven Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 148 und damit etwas geringer als am Vortrag. Zum Vergleich – in Heidelberg sank der gleiche Wert auf 104.

Womit der Kreis und Heidelberg deutlich unter dem Wert des Landes Baden-Württemberg liegen, dessen Sieben-Tage-Inzidenz mit 184 angegeben wird.

