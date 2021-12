Corona-Schnelltests nun auch auf Zehntscheunenplatz

Ob die Kapazität von 1000 Untersuchungen pro Tag ausgereizt werden wird, lässt sich am ersten Tag noch nicht sagen, doch die Nachfrage nach dem neuen kostenlosen Schnelltestangebot der Stadtverwaltung in Kooperation mit der Firma Minessa Medical Deutschland auf dem Zehntscheunenplatz war am Premierentag groß. „Die ersten Besucher klopften schon an die Tür, als wir noch bei der Einweisung der Mitarbeiter waren, berichtet Stationsleiterin Stefanie Gebhardt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwischen dem Start um 10 Uhr und der Visite von Oberbürgermeister Marcus Zeitler ließen sich über 30 Bürger testen – darunter auch Besucher der Stadt, die erst beim Parken an der Zehntscheune auf das Angebot aufmerksam wurden: „Das ist ja sehr praktisch“, fanden sie, ebenso wie die Seniorin, die sich freute, ab sofort nicht mehr ins Talhaus fahren zu müssen für ihre Tests.

Zeitler und sein persönlicher Referent Christoph Henninger sind sehr zufrieden, dass mit dem Testcontainer, für den die Stadt den Platz und die Stromversorgung zur Verfügung stellt, und dem dauerhaften Impfangebot in der Stadthalle nun die Versorgung der Bürger im Zentrum der Stadt gut gewährleistet ist. Die Firma Minessa Medical ist mit einem Testzentrum in Ludwigsburg gestartet und betreibt laut Stefanie Gebhardt derzeit 13 aktive Stationen.

Gerne hätten die Partner schon früher mit dem Angebot losgelegt, doch die erforderliche Beauftragung durch das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises habe durch dessen Corona-bedingt hohe Belastung länger gebraucht, erläutert Henninger.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Minessa Medical könne aufgrund fehlender Mitarbeiter derzeit die Testzeiten noch nicht so ausgedehnt wie geplant anbieten, sagt Stefanie Gebhardt: Geöffnet ist aktuell Montag bis Samstag von 6.30 bis 18 Uhr, geplant sei die Testung bis 20.30 Uhr sowie sonntags von 9 bis 15 Uhr, wenn ausreichend Personal verfügbar ist, das in drei Schichten pro Tag eingeteilt ist.

Termine können über die Homepage www.minessa-medical.de vereinbart werden, es geht aber auch spontan und ohne Termin. Die Ergebnisse gibt es per E-Mail, SMS oder auf Papier vor Ort. mm