Hockenheim. Das Pflegeportal Süd in Hockenheim (Heidelberger Straße 108a) bietet auch weiterhin Corona-Tests an, allerdings ist von heute an zuvor eine telefonische Terminvereinbarung notwendig. Diese ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr unter der Nummer 06205-364 4315 möglich. Das Zeitfenster für Tests ist nicht mehr auf 6 bis 8 Uhr morgens begrenzt, das Test-Angebot besteht von montags bis sonntags.

