Corona verändert Verhalten der Apotheken-Kunden

Von Isabel Schönfelder

Nach knapp 15 Monaten Pandemie zeichnen sich in den verschiedenen Branchen unterschiedliche Veränderungen ab. So zum Beispiel bei den Apotheken, die zwar nicht als Verlierer aus dem Infektionsgeschehen hervorgehen, aber ebenfalls in den vergangenen Monaten leichte Einbußen hatten und Tendenzen erkennen konnten.

Durch die Verschiebung der Gesundheitslage hat sich das Verhalten der Kunden verändert, ergab eine Befragung verschiedener Apotheken in Hockenheim. Medizinische Masken und Schnelltests waren vor der Pandemie in dieser Form keine so viel verkaufte Ware wie heute, geschweige denn FFP2-Masken. Andererseits ist durch das konsequente Tragen der Masken in der Gesellschaft die Grippewelle ausgeblieben - und damit auch die Nachfrage nach den entsprechenden Medikamenten. Haben die Apotheken das zu spüren bekommen?

Beschweren möchte sich keiner

Beschweren möchte sich keiner - und einige auch nicht gegenüber unserer Zeitung dazu äußern. Zwei Apotheker haben die Situation beschrieben. Beklagt haben sich beide nicht. „Die Apotheke hat die Pandemie ganz gut überstanden,“ berichtet Dr. Matthias Stoeck von der Central-Apotheke. „Da wir als systemrelevant gelten, hatten wir ja durchweg offen. Trotzdem gab es Umsatzrückgänge, weil die Menschen weniger aus dem Haus gegangen und die Erkältungskrankheiten weggeblieben sind.“

Hygienemaßnahme greifen

Durch die Hygienemaßnahmen, die Masken, ausgebliebene Feiern, Weihnachtsmärkte und geschlossene Schulen waren die Grippewelle und andere Infektionen stark reduziert. Zusätzlich sind die Menschen allgemein weniger zum Arzt gegangen, Operationen wurden verschoben, weniger Rezepte ausgestellt. Dementsprechend sank die Nachfrage nach diesen Medikamenten.

Das bestätigt auch Gabriele Schotter, Inhaberin der Linden-Apotheke. Auch sie hat in ihrer Apotheke einige Veränderungen festgestellt: „Man erkennt bei den Kunden ein anderes Kaufverhalten: Sich mal nach Kosmetik umzuschauen, Tester zu probieren oder sich inspirieren zu lassen, fällt weg. Zudem waren die wintertypischen Infektionen und Grippe sehr reduziert, was natürlich sehr positiv für die Patienten ist. Unterm Strich bedeutet das für uns aber weniger Umsatz in dem Bereich. Dafür ist es in anderen Bereichen mehr, also bei Masken, Handdesinfektion und Schnelltests.“

Diesen Tendenzen schließt sich ein weiterer Apotheker an, der allerdings seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Wir können uns nicht beklagen, wir gehören zu den Glücklicheren, die arbeiten dürfen und nicht zuhause sitzen müssen. Die Umsatzeinbußen liegen bei circa zehn Prozent in den letzten drei Monaten. Ich habe in meiner ganzen Zeit in der Apotheke noch nie erlebt, dass so wenige Grippemittel verkauft wurden, das hängt auch mit den Schulschließungen zusammen. Sonst gingen die Grippezahlen immer mit dem Schulbeginn nach den Ferien einher. Trotzdem vermute ich, dass wir nicht zu große Einbußen haben.“

Sich vor Ort auf Corona testen lassen kann man in keiner Apotheke Hockenheims, da dafür bei den meisten schlichtweg die nötigen Kapazitäten fehlen, berichten alle. „Wir verkaufen hier die Laien-Selbsttests,“ erklärt Gabriele Schotter, „Die Patienten hier zu testen, können wir durch die strengen Vorschriften des Gesetzgebers nicht leisten.“

Die Voraussetzungen könnten die meisten Apotheken aufgrund räumlicher und personeller Kapazitäten und des Infektionsrisikos nicht erfüllen. „Anfangs gingen die Schnelltests ganz gut, aber jetzt wird es weniger - dadurch, dass es mehr kostenlose Teststationen gibt, bei denen man zusätzlich ein amtliches Zertifikat bekommt,“ resümiert die Apothekerin.

Nachfrage nach Selbststests gering

Damit Kunden sich dennoch selbst auf das Coronavirus testen können, verkauft auch Dr. Matthias Stoeck in seiner Apotheke Selbsttests: „Die Nachfrage war geringer als erwartet. Es gab ja erst mal lange keine Tests und dann kamen sie erst schleppend in die Apotheken, aber hochpreisig, die Leute nehmen es weniger wahr als gedacht.“ Für einen privaten Besuch bei Freunden oder den Großeltern sei der Test gut für das eigene Gefühl und Gewissen, allerdings fehle vielen der Nutzen, da es kein autorisiertes Zertifikat gibt.

Für einen Friseurbesuch oder ähnliches kann das Ergebnis des Selbsttests nicht verwertet werden. Dafür gibt es mittlerweile genug private Unternehmen, die diese Tests als Drive-in oder in Zelten kostenlos und inklusive amtlichem Dokument anbieten.

Gabriele Schotter beobachtet dazu noch einen anderen Trend: „Das Internet ist ein großer Konkurrent, viele kaufen online und von zuhause aus. In den letzten zehn Jahren sind es zirka 4000 Apotheken weniger in Deutschland geworden, das kommt ja nicht von ungefähr. Aber wenn es eng wird, kommen die Menschen zu uns. Wir sind ja auch eine Art Nachfragestation, wir beraten und unterstützen und haben immer ein offenes Ohr. Außerdem weiß man bei uns mit Sicherheit, dass die Arzneimittel seriös zertifiziert sind. Wir verkaufen hier zum Beispiel auch nur Masken, die im Paul-Ehrlich-Institut evaluiert sind. Trotzdem kaufen viele Menschen im Internet, das merkt man natürlich an den Umsätzen.“