Coronavirus treibt Kosten

Eine öffentliche Sitzung des Hauptausschusses findet am Dienstag, 5. April, 17 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses statt.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die außerplanmäßige Bereitstellung von Finanzmitteln in den Haushaltsjahren 2020 und 2021. Diese fließen zum einen in die Ausstattung des Bürgersaals, die Tische sollten im Zuge der Neugestaltung des Saals erneuert und die defekte Spülmaschine ersetzt werden.

Zum anderen fließen sie in den erhöhten Infektionsschutz, der sich in zusätzlichen Desinfektionsmitteln oder zusätzlichen Reinigungen im vergangenen Haushaltsjahr niederschlägt. Auch die Mittel, die an den VRN wegen der Corona-bedingten Einnahmeausfälle im ÖPNV zu zahlen sind, fallen unter diesen Bereich.

Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen aus der Mitte des Gremiums beenden den öffentlichen Teil der Tagesordnung. Alle Bürger sind zur Sitzung eingeladen. Die Teilnehmer werden gebeten, während der Veranstaltungeine Mund- und Nasebedeckung zu tragen.

Die Beratungsvorlagen können vorab über das Bürgerinfoportal Ses-sion auf der Internetseite der Stadt eingesehen werden. zg

Info: Unterlagen unter www.hockenheim.de

