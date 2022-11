Czaja über Ansprüche seiner Partei

Die Kurpfälzer Sozialtage sind eine etablierte Veranstaltungsreihe der katholischen Arbeitnehmerbewegung und -seelsorge in der Metropolregion Rhein-Neckar. Dabei sind die Hockenheimer Kolpingfamilie und Christdemokraten in diesem Jahr erneut Kooperationspartner.

Im Verlauf der Kurpfälzer Sozialtage spricht mit Mario Czaja, MdB, der Generalsekretär der CDU Deutschlands zum Thema „Gemeinsame Verantwortung in herausfordernden Zeiten – ein christlich-sozialer Auftrag?“. Die Veranstaltung wird im katholischen Gemeindezentrum St. Christophorus am Freitag, 18. November, um 18 Uhr stattfinden.

Mario Czaj, Generalsekretär der CDU, ist am 18. November Gast der Hockenheimer Christdemokraten und Kolpingfamilie. Bild: CDU © Svea Peitschmann

Von der eigenen Hände Arbeit müsse jeder leben können. Dies sei ein Grundsatz einer christlich-sozialen Politik – ein Garant für eine funktionierende soziale Marktwirtschaft. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, stelle dies gerade in Zeiten steigender Preise, wie wir sie derzeitig bei den Energiekosten aber auch bei Lebensmitteln erlebten, die Tarifpartner vor enorme Herausforderungen. Um jedoch eine die Inflation anheizende Lohn-Preis-Spirale abzumildern, sei auch der Staat in der Verantwortung. Das erfordere eine klare Fokussierung bei der Unterstützung auf die betroffenen Personenkreise und Klarheit in der politischen Führung.

Die Union habe ihr Konzept auf Basis dieser Grundüberzeugungen erarbeitet, so Mario Czaja in seiner Themenbeschreibung. Die Hockenheimer Kolpingfamilie und CDU laden zu dieser besonderen Veranstaltung alle interessierten Menschen ein. zg