Da blüht auch die Philosophie

Kannst Du Dein Haus nicht mehr erspähen, wird’s höchste Zeit zum Rasenmähen. Zugegeben, der kalauernde Spruch reimt sich zwar, wird aber bestimmt für keine Gartenfreundin und keinen Gartenfreund in Hockenheim relevant werden. Was feststeht: Die Gartenzeit, die Zeit im und für den Garten, fängt wieder an. Rasenmähen inklusive. Mancher schimpft vielleicht über das unvermeidliche Geknatter, ein anderer betrachtet es als atonale Symphonie in Grasgrün.

Der Gedanke könnte aus unserer Kurpfalz kommen: „Wer andern eine Blume sät, blüht selber auf.“ Der vor acht Jahrzehnten verstorbene indische Philosoph Rabindranath Tagore war überzeugt: „Narren hasten, Kluge warten, Weise gehen in den Garten“. Das klingt gut und erzeugt Spannung, vor allem auch dadurch, dass Tagore offenlässt, was denn nun im Garten geschehen wird... Erasmus von Rotterdam hatte vor etwa fünf Jahrhunderten gemeint, dass der Garten „dem ehrenwerten Vergnügen gewidmet sei, das Auge zu erfreuen, die Nase zu erfrischen und den Geist zu erneuern.“

Schon für den römischen Politiker und Philosophen Cicero stand vor etwa zwei Jahrtausenden der Garten mit im Vordergrund seiner Überlegungen, als er in etwa formulierte: „Wenn Du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es Dir an nichts fehlen.“ Das war, kurz zusammengefasst, auch die Überzeugung der 1866 verstorbenen amerikanischen Dichterin Emily Dickinson, als sie „Blüten und Bücher“ als die „großen Seelentröster“ bezeichnete.

Ein Garten kann ein „Eigenleben“ entwickeln und wenn das Gärtnern zu Yoga wird und die Dame des Hauses beziehungsweise des Gartens ihre Gummistiefel als spezielle Art von Pumps betrachtet, wird die Liebe zum Garten und zur Natur deutlich. Niemand wird von „Unkraut“ sprechen, schließlich handelt es sich ganz einfach um „Begleitgrün“.

Fairerweise wollen wir aber nicht darüber hinweggehen, dass die Tätigkeiten im Garten nicht unbedingt wirklich von allen Hockenheimern als begeisterndes Hobby wahrgenommen werden. Doch auch für sie kann man positive Betrachtungsweisen erkennen. Sie sind nämlich davon überzeugt: „Das Schöne an der Gartenarbeit ist, dass man sie so lange hinausschieben kann, bis sie keinen Sinn mehr macht...“