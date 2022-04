Damit auf Genuss keine Reue folgt

Hockenheim. Der Frühling beginnt und damit auch die langersehnten Feiern und Veranstaltungen bei Vereins- und Straßenfesten. Damit diese Feste aber in guter Erinnerung bleiben, müssen wichtige Grundregeln der Hygiene und Lebensmittelsicherheit beachtet werden. Aus diesem Grund bietet der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) in Kooperation mit dem Veterinäramt Rhein-Neckar-Kreis am Donnerstag, 28. April, um 18.30 Uhr einen kostenlosen Impulsvortrag mit dem Titel „Lebensmittelverordnung auf Vereins- und Straßenfesten“ im Nebenzimmer des Restaurants „Rondeau“ an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das Thema ist nicht wirklich sexy, aber ein absolutes Muss für alle Vereine, Institutionen oder auch Einzelhändler, die bei unseren Veranstaltungen wie ,Weißer Samstag’, verkaufsoffener Sonntag oder auch dem Straßenfest Hockenheimer Mai einen Essens- oder Getränkestand anbieten und betreiben möchten. Wir möchten mit diesem Impulsvortrag das nötige Grundwissen vermitteln, damit Salmonellen und Co keine Chance haben, sich zu verbreiten“, erklärt HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin.

Ihr sei bewusst, dass nach gut zweijähriger Pause das ein oder andere Detail nicht mehr ganz so präsent ist. An dem Abend erhalten alle Teilnehmer wichtige Praxistipps und einen Leitfaden für den Umgang mit Lebensmitteln, in aktualisierter und an das neu EU-Hygienerecht angepasster Auflage, kündigt Rechlin an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Von Technik bis zur Deklaration

Der Leitfaden beinhaltet neben technischen Voraussetzungen wie Verwendung von Spuckschutz, Reinigung von Geschirr und Entsorgung von Müll den sachgerechten Umgang mit Lebensmitteln, wie der Kühlung vor allem leicht verderblicher Nahrungsmittel auch die Kennzeichnung von Zusatzstoffen und Allergenen sowie die Ausschilderung von Preisen und Abgabemengen (bezogen auf verwendete geeichte Gläser oder Becher), die deutlich gut lesbar am Stand anzubringen sein müssen.

Die Referierenden des zuständigen Veterinäramtes des Rhein-Neckar-Kreises beantworten alle Fragen von A wie „Ausschank von alkoholischen Getränken“ bis Z wie „Welche Zusatzstoffe müssen angegeben werden“. Anmeldungen sind nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. zg