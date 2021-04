Damit es im Garten summt und brummt

Wildbienen brauchen heimische Wildpflanzen und abwechslungsreiche Landschaften, um zu überleben. Das erklärte Nabu-Artenschutzreferent Martin Klatt bei einem Online-Vortrag. Er ist für alle, die ihn verpasst haben, seit Freitag, 16. April, online unter www.nabu-bw.de/wildbienenvortrag abrufbar. Der Vortrag zeigte auch, wie „Natur nah dran“-Kommunen wie Hockenheim diesen Insekten mit naturnahen Blühflächen helfen – und was jede und jeder im eigenen Garten tun kann. Mit den Tipps und etwas Glück summt und brummt es auch bald im Garten der Zuhörer.

AdUnit urban-intext1

In Baden-Württemberg leben rund 460 Wildbienen-Arten, die sich über viele Jahrtausende auf die hier heimischen Pflanzen spezialisiert haben. Mit gebietsfremden Arten und exotischen Zuchtformen können sie hingegen wenig anfangen. Der NABU zeigt unter www.nabu-bw.de/Pflanzlisten auf einen Blick, welche heimischen Pflanzen und Gehölze wann blühen, welchen Standort diese bevorzugen und welche Insekten darauf fliegen.

Blüte von Frühjahr bis Herbst

Gartentipps des Nabu Listen für Wildpflanzen: www.NABU-BW.de/Pflanzlisten Bezugsquellen für heimisches Saatgut: www.NABU.de/Saatgut Zehn Video-Tipps für einen naturnahen Garten: www.NABU-BW.de/Gartentipps Video-Anleitung zum Anlegen einer Wildblumenwiese: www.NABU-BW.de/Wildblumenwiese Tipps für naturnahe Balkonpflanzen: www.NABU.de/Balkon Tipps zu allen Themen aus dem NABU-Projekt „Blühende Gärten – damit es summt und brummt!“: www.BlühendeGärten.de

Von den ersten Holz- und Sandbienen im Frühjahr bis zur Efeu-Seidenbiene im September sammeln die Wildbienenarten jeweils zu ganz bestimmten Zeitpunkten Pollen und Nektar. Deshalb ist es wichtig, dass im Garten stets etwas für die verschiedenen Arten blüht – vom Winterling im Februar, dem Buschwindröschen im März und April über die Gewöhnliche Nachtviole von Mai bis Juli bis zur Berg-Aster von August bis Oktober.

Die meisten Wildpflanzen überstehen den Winter übrigens problemlos und erfreuen jedes Jahr aufs Neue mit Ihrer Blüte.

AdUnit urban-intext2

Viele Pflanzen im Baumarkt oder der Gärtnerei haben gefüllte Blüten ohne Staubblätter. Dadurch sind sie besonders bunt, aber Bienen und Hummeln finden hier weder Pollen noch Nektar. In den Einkaufswagen sollten deshalb nur insektenfreundliche Wildpflanzen mit ungefüllten Blüten.

Saatgut und Pflanzen sollten außerdem biologisch angebaut sein, denn Pestizide sind eine Bedrohung für Insekten. Das gilt natürlich auch für die Pflege im Garten. Ein naturnaher Garten reguliert sich selbst und kommt ohne Gift aus, Insekten wie Marienkäfer oder Florfliege halten als Nützlinge sogar Blattläuse in Schach. Wer einen Obstbaum im Garten hat, freut sich über bestäubende Erdhummeln und Gehörnte Mauerbienen, die bereits im zeitigen Frühjahr unterwegs sind.

AdUnit urban-intext3

All diese Tipps lassen sich auch beim Anlegen einer Wildblumenwiese an einer sonnigen Stelle im Garten anwenden. Wer ein echtes Insektenbuffet schaffen möchte, kann noch bis Mitte Mai gebietsheimische Wildblumensamen aussäen. Wie genau das geht, zeigt eine Video-Anleitung unter www.nabu-bw.de/Wildblumenwiese.

AdUnit urban-intext4

Das Land Baden-Württemberg hat 2013 seine Naturschutzstrategie verabschiedet. Darin ist unter anderem das Ziel festgeschrieben, die biologische Vielfalt in Kommunen zu fördern. In diesem Zusammenhang hat das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft gemeinsam mit dem Nabu-Landesverband im Jahr 2015 das Projekt „Natur nah dran“ gestartet. Gefördert wird das Projekt außerdem im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes.

Rennstadt ist mit dabei

„Die Stadt Hockenheim wurde zusammen mit 60 weiteren Kommunen ausgewählt, mit Unterstützung des Nabu bis zu fünf Flächen naturnah umzugestalten. Die Grünflächen, die im Zuge von ,Natur nah dran‘ in Hockenheim in Blühflächen und Wildblumenwiesen umgewandelt wurden, liegen zum Beispiel am Verkehrskreisel Südring/Lußheimer Straße und entlang der Eisenbahnstraße“, berichtet Stadtgärtnermeister Matthias Degen von der Stadtverwaltung Hockenheim. zg