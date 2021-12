Dammbalken am HÖP eingesetzt

Hockenheim. Der Bauhof der Stadtverwaltung hat vor kurzem die Dammbalken, nach einer Pegelerhöhung, als Vorsichtsmaßnahme eingesetzt.

Nach interner Absprache werden diese nun bis ins neue Jahr, als Maßnahme vor einem eventuellen Hochwasser, eingesetzt bleiben. Gerade die Ereignisse im Sommer haben gezeigt, dass hier mit Weitsicht gehandelt werden muss, da auch über die Feiertage der Bauhof in einer kleineren Besetzung für Notfälle einsatzbereit bleiben muss.

Die insgesamt vier Dammscharten sind am Biergarten seitlich des Messplatzes kurz vor der Kraichbachbrücke (zwei Balken), eine gegenüber bei den Sitzstufen an der Zehntscheune und eine vierte am Stöcketweg nahe der Sportplätze des Schulzentrums angebracht.

Sollte sich eine längere Periode mit gutem und sonnigem Wetter abzeichnen, werden die Dammbalken wieder zurückgebaut. zg

