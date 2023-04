Daniel Born lädt in sein Hockenheimer Wahlkreisbüro ein

Hockenheim. Der Landtagsabgeordnete Daniel Born bietet am Montag, 24. April, wieder seine offene Bürgersprechstunde an. Zwischen 15 und 17 Uhr steht der Bildungs- und Wohnexperte der SPD-Landtagsfraktion allen Bürgern aus dem Wahlkreis Schwetzingen für deren Anliegen und Fragen in seinem Wahlkreisbüro in der Schwetzinger Straße 10 in Hockenheim zur Verfügung.

„Im engen Austausch mit den Menschen vor Ort zu sein, um zu erfahren, welche Themen sie konkret beschäftigen – das ist die Basis meiner Arbeit. Die Sprechstunde ist einer der wichtigsten Termine für mich, denn nur, wenn ich weiß, wo der Schuh drückt, kann ich mich im Wahlkreis und in Stuttgart für die Belange der Bürger und Bürgerinnen gezielt und erfolgreich einsetzen,“ so Landtagsvizepräsident Daniel Born.

„Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, sich Zeit füreinander zu nehmen, einander zuzuhören und das persönliche Gespräch zu suchen. Unsere Demokratie ist eine Gestaltungsaufgabe, die sich jeden Tag neu stellt, und der Dialog miteinander ist ihr Fundament“, lädt der hiesige Abgeordnete Menschen aus seinem Wahlkreis dazu ein, am Montag, 24. April, in sein Wahlkreisbüro zu kommen und sich mit ihm auszutauschen.