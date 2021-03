Hockenheim. Wo das Ehrenamt nicht mehr ausreicht, tritt häufig das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) an seine Seite zur Unterstützung. Mitte der 1960er Jahre in Deutschland verbindlich eingeführt, hat es sich zu einem wichtigen Standbein für die Arbeit der Vereine entwickelt. Auch der FV 08 setzt auf die Arbeit mit den jungen Leuten. Für den Verein als auch für die FSJler selbst ist das eine bereichernde Kooperation, von der beide Seiten profitieren. Wir haben uns mit Markus Zickermann, im Vorstand des FV 08 für die Betreuung der FSJler zuständig, über die Bedeutung dieser Einrichtung für den Fußballverein und die Einsatzbereiche unterhalten.

Wie viele Personen im FSJ hat der FV 08?

Markus Zickermann: Der FV 08 Hockenheim plant jedes Jahr mit drei FSJlern. Dabei bietet er zwei Plätze für den Bereich Sport und Schule sowie einen Platz für den Bereich Sport an.

Wie verläuft das FSJ beim FV 08?

Zickermann: Im Freiwilligen Sozialen Jahr begleiten wir vormittags an den Grundschulen in Hockenheim den Sportunterricht der Schüler. In Absprache mit den Sportlehrern bringen wir eigene Ideen mit ein und fungieren als Vertrauensperson der Kinder. Die circa 15 Sport-AGs an unseren Partnerschulen organisieren und leiten wir eigenständig. Nachmittags sind alle FSJler im Verein tätig und unterstützen die Jugendtrainer in der Betreuung ihrer Jugendmannschaften. Dieses Jahr sind sie sogar für eine Jugendmannschaft hauptverantwortlich und begleiten die Jungs an den Spieltagen. Der Badische Sportbund unterstützt das FSJ mit Seminaren und sie alle absolvieren unsere C-Trainerlizenzausbildung.

Welche Partnerschulen hat der FV 08?

Zickermann: Partnerschulen sind alle drei Grundschulen in Hockenheim: die Hubäcker-, die Pestalozzi- und die Hartmann-Baumann-Grundschule. Zudem sind wir noch mit einer weiteren Fußball-AG an der Schule am Kraichbach vertreten.

Warum bietet der FV 08 das FSJ an?

Zickermann: Das FSJ ist ein super Jahr, um sich beruflich zu orientieren. Wer nicht gleich nach der Schule mit einer Ausbildung oder einem Studium beginnen möchte, der sollte ein FSJ machen. Mir persönlich macht das Arbeiten mit Kindern sehr viel Spaß und der FV 08 bietet dafür genau die richtige Möglichkeit.

Wie ist das FSJ durch Corona beeinflusst?

Zickermann: Aufgrund von Corona fanden die AGs in den Schulen ab Herbst nur noch kontaktlos statt. Deshalb war von den FSJlern beim Leiten der AGs Kreativität und Einfallsreichtum gefragt, um den Kindern trotzdem ein tolles Sporttraining zu bieten. Im aktuellen Lockdown unterstützen sie in der Notbetreuung unsere Partnerschulen. Im FV 08 ruht leider im Moment der Trainingsbetrieb. Wir sind aber nicht untätig, entwickeln Konzepte und haben sich eine Fußball-Challenge ausgedacht.

Sind FSJ auch im kommenden Jahr geplant?

Zickermann: Der FV 08 Hockenheim plant auch für die Saison 2021/22 wieder drei FSJ Plätze. Interessenten können die FSJler direkt ansprechen oder sich an mich als FSJ-Koordinator wenden. Sie können ihre Bewerbungen auch per E-Mail an fsj@fv08.de schicken. zg

Die aktuellen FSJler des FV 08 Nico Keller (FSJ Sport und Schule) trainiert im Verein unter anderem die D-Jugend und unterstützt die Pestalozzi-Schule. Sebastian Filbert (FSJ Sport und Schule) trainiert im Verein auch die D-Jugend und unterstützt die Hubäcker-Schule und die Hartmann-Baumann-Schule. Sebastian Grafe (FSJ Sport) trainiert im Verein verschiedene Jugendmannschaften und führt an der Schule am Kraichbach eine Fußball-AG durch. zg