„Das Besondere Konzert“ in Hockenheim entführt diesmal nach Afrika

Hockenheim. Das Gemeinschaftsorchester des Hohner Akkordeonorchesters Reilingen (HAO) und Akkordeon im Quadrat Mannheim spielen am Samstag, 22. April, um 14 und 19 Uhr weitere Konzerte der Reihe „Das Besondere Konzert“ unter dem Titel „Heimwerz“. Die Gewinner der Höchststufe während des jüngsten World Music Festivals in Innsbruck unter der Leitung von Dirigent Johannes Grebencikov erwarten ihre Zuhörer mit einer Uraufführung aus der Feder von Akkordeon-Legende Fritz Dobler und bekannten Filmmelodien sowie konzertanter Musik gleich zweimal an diesem Tag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Frage, wie Akkordeonmusik jenseits von Polka, Marschmusik und seinem allgemein eher eingestaubten Ruf klingen kann und warum dieses Konzert so besonders ist, beantwortet das Orchester in seiner Ankündigung. Die knapp 50 Spieler laden ein, die Magie dieses vielseitigen Instrumentes zu entdecken. „Das Besondere Konzert“ sei eine Konzertreihe für Akkordeonorchester, ins Leben gerufen durch den Gründervater und Gönner Herbert Werz, der sich der Unterstützung der Akkordeonmusik verschrieben habe. Eine Uraufführung muss es enthalten, so seine Bedingung. Fritz Dobler, seines Zeichens Akkordeonvirtuose, -komponist, -dirigent und -lehrer, hat der Akkordeonwelt für das Konzert ein neues Stück komponiert und sein „Baby“ mit Geschichten aus Afrika den Siegern des jüngsten World Music Festivals 2019 in Innsbruck anvertraut.

Neben dieser Originalliteratur für Akkordeonorchester werden auch andere sehr bekannte Melodien zu hören sein, heißt es in der Ankündigung. Ob im Dreivierteltakt bei „Danse Macabre“ oder im kubanischen Rhythmus bei „Danzon No. 2“ sowie von klassisch konzertant bis zu epischer Filmmusik werde für jedes Ohr etwas dabei sein, versprechen die Musiker.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Lutherhaus Von Verdi bis in den Sternenhimmel: Erfolgreiches Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Schwetzingen Mehr erfahren

Als weiterer Höhepunkt wird Cellist Hartwig Christ unter anderem der epischen Musik aus der Fernsehserie „Game of Thrones“ eine ganz besondere Note verleihen. zg

Info: Karten können per E-Mail an die Adresse konzertorchester.reima @gmail.com bestellt werden.