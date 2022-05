Das Hockenheimer Frühlingsfest ist zurück

Endlich wieder Rummel auf dem Marktplatz und ein verkaufsoffener Sonntag: Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause beginnt am Samstag, 14. Mai, das Frühlingsfest auf dem Marktplatz. An vier Tagen wartet auf die Hockenheimer ein buntes Programm mit viel Unterhaltung und abwechslungsreichen Attraktionen für Groß und Klein.

Die bekannten Fahrgeschäfte wie Autoscooter, Schießbude, Ballwerfen sowie weitere Attraktionen sind zurück. Freunde süßer Spezialitäten kommen bei Zuckerwatte, gebrannten Mandeln oder Crêpes nicht zu kurz. Wer es lieber herzhafter mag, ist bei Bratwurst, Steak und anderem gut aufgehoben.

Großen Spaß zum kleinen Preis bietet der Samstag mit vielen Rabatten. Mit den Couponflyern, die vom Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) an Schulen und Kindergärten der Stadt verteilt werden, fahren die kleinen Festbesucher zum vergünstigten Preis: Eine Extrarunde auf dem Karussell, beim Autoscooter oder Entenangeln, eine Portion Eis oder Pommes und ein Getränk gibt es mit den ausliegenden Rabattcoupons dann für kleines Geld.

Straßen im Festbereich gesperrt

Die Attraktionen auf dem Marktplatz sind am Samstag und Sonntag von 14 bis 22 Uhr geöffnet, am Montag und Dienstag von 14 bis 21 Uhr. Aus Anlass des Frühlingsfestes sind vom 14. bis 17. Mai folgende Straßenabschnitte für den Verkehr gesperrt: Rathausstraße (zwischen Otto- und Kirchenstraße), Kirchenstraße (zwischen Luisen- und Rathausstraße) sowie der gesamte Marktplatz.

Attraktionen für die ganze Familie

„Einkaufen – genießen – bewegen“ – unter diesem Motto veranstaltet der HMV den ersten von zwei verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr. Mit über 40 teilnehmenden Geschäften wird ein buntes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie geboten. Von 13 bis 18 Uhr sind vielfältige Aktionen entlang der Rathausstraße, Oberen Hauptstraße und Karlsruher Straße geplant.

Egal ob hip und modebewusst auf dem Laufsteg mitten auf der Karlsruher Straße mit beeindruckenden Outfits der Frühjahrs- und Sommerkollektion oder gut gelaunt beim Livezeichner, der den ganz persönlichen Ausdruck als Karikatur festhalten wird – hier sollte für jeden etwas dabei sein.

Shoppen lohnt sich, denn der HMV bietet ein Gewinnspiel mit attraktiven gesponserten Preisen an. Natürlich sind darunter auch wieder viele Rennstadtkarten in unterschiedlichen Geldwerten dabei. Dazu erhalten alle Kunden beim Einkaufen noch eine Einkaufsüberraschung. Die Stempelkarten für das Gewinnspiel gibt es am verkaufsoffenen Sonntag in allen mitmachenden Geschäften sowie am Stand des HMV vor der Geschäftsstelle in der Oberen Hauptstraße 7.

Ist die Karte mit drei Stempeln voll (drei Einkäufe in unterschiedlichen Geschäften), kann sie bis 18 Uhr beim HMV in eine Lostrommel geworfen werden. Noch am Sonntag werden kurz nach 18 Uhr die Gewinner gezogen und die Preise können gleich mitgenommen werden.

Zwischen den Angeboten der Einzelhändler öffnen auch die Restaurants mit ihren kulinarischen Angeboten ihre Türen. Die bereits etablierte Pop-up-Galerie des HMV in der Oberen Hauptstraße 10 bietet an diesem Nachmittag mit einer neuen Ausstellung der Künstlerin Annegret Feldmann-Ihrig einen Anlaufpunkt. Vernissage ist um 14 Uhr. Parallel unterhält die Hockenheimer Marching Band „Speedy Gonzales“ live die Gäste entlang der Innenstadt mit beliebten deutschen, spanischen und italienischen Hits. Das Maskottchen unserer Zeitung Fred Fuchs ist von 13 bis 15 Uhr unterwegs. Passend zum Kinderprogramm mit Spiel- und Malaktionen, Torwandschießen und Sportvorführungen bieten verschiedene Geschäfte in der Oberen Hauptstraße, Rathausstraße und vor der AOK in der Karlsruher Straße Aktionen für alle jungen Gäste an.