Das kleine Kochfeld-Abc

Kochfeldabzug, Muldenlüfter, Downdraft. Viele Begriffe für ein Küchengerät, das wie kaum ein anderes derzeit so im Trend liegt. Der „Dunstabzug nach unten“ ist eine echte Alternative zur klassischen Dunst-abzugshaube. Der beim Kochen entstehende „Wrasen“, also der Wasserdampf, der zu Nebel kondensiert und in dem Fette und Gerüche enthalten sind, sollte grundsätzlich eingefangen und entweder nach Außen (sogenannte Abluft) oder gefiltert und in den Raum zurückgeführt (Umluft) werden. Nicht nur um lästige Gerüche daran zu hindern, sich zu verteilen (insbesondere bei offenen Küchen), sondern auch um Schäden an den Küchenmöbeln vorzubeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der erste Kochfeldabzug wurde bereits 1976 von der Firma Gaggenau eingeführt. Durchsetzen konnte sich das System aber erst vor wenigen Jahren, als der Hersteller Bora ins Geschäft einstieg. Andere Hersteller wie Miele oder Bosch folgten. Aber was sind die Vorteile? Und für wen ist so ein Gerät geeignet? Wir haben den Überblick.

Die Vorteile eines Kochfeldabzugs

Eine klassische Dunstabzugshaube kann ein Highlight in der Küche sein, jedoch verfügen nicht alle Küchen über ausreichend Platz an der Wand oder über der Kochinsel. Gerade bei offenen Küchenlösungen kann eine klobige Haube die Gesamtoptik empfindlich stören. Auch Küchen unter Dachschrägen tun sich aus Platzgründen schwer. Der Muldenlüfter dagegen verschwindet ganz unauffällig im Kochfeld. Der Kochfeldabzug ist klein und nimmt nur wenig Platz weg. Ein weiterer Vorteil neben der Optik ist die Reinigung. Aktuelle Deckhauben sind zwar einfacher zu reinigen als noch vor einigen Jahren (Stichwort Filter und Vlies), die Reinigung des Kochfeldabzugs ist schon einfacher, weil man sich nicht mehr strecken und verbiegen muss, um an die Haube zu kommen. Fettfilter und Wanne lassen sich einfach entnehmen und in der Spülmaschine reinigen.

Die Nachteile des Kochfeldabzugs

Mehr zum Thema Auto Motorroller startet nicht: Tipps zur Selbsthilfe Mehr erfahren Auto Reiniger für Sitzpolster im Test Mehr erfahren

Ein Kochfeldabzug benötigt den Platz unter dem Kochfeld. Daher muss meistens auf die Schublade unter dem Kochfeld verzichtet werden. Die Reinigung muss häufiger erfolgen, denn im Betrieb saugt der Dunstabzug gerne kleinste Partikel wie Salz und Pfeffer ab, die eigentlich in den Topf oder die Pfanne gehören. Auch wenn etwas überläuft, landet es unweigerlich im Auffangfilter des Lüfters. Das ist allerdings nicht unbedingt ein Nachteil, weil die Filter oft eine hohe Aufnahmekapazität für Flüssigkeiten haben und relativ einfach entleert werden können. Andernfalls würde sich die Flüssigkeit wahrscheinlich auf Kochfeld und Arbeitsplatte verteilen.

Und je nach Modell kann die Wartung und Zugänglichkeit des Geruchsfilters aufwendiger sein. Bei einem Kochfeldabzug sollte man über alternative Beleuchtungskonzepte nachdenken. Abzugshauben haben den Vorteil, dass sie meist mit Licht ausgestattet sind, das sollte bei einem Kochfeldabzug mitgeplant werden.

Fazit: Der Kochfeldabzug wird zukünftig aus der modernen Küche nicht mehr wegzudenken sein. Aber nicht für jeden Kunden ist er gleichermaßen gut geeignet.

Gemeinsam mit unseren erfahrenen Küchenplanern finden wir bei Hauswerk-Küchen gemeinsam mit Ihnen immer die optimale Lösung für Ihre Küche. zg