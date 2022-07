Das königliche Spiel

Das Jugendschach beginnt an diesem Freitag, 15. Juli, um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort um 19.30 Uhr. Um 19.45 Uhr beginnt die siebte und letzte Runde der Hockenheimer Stadtmeisterschaft mit folgenden Paarungen: Jürgen Möldner - Jan Mersmann (beide SV 1930 Hockenheim), Armin Hannig (SC 1964 Dielheim) - Christian Würfel, Gerold Rocholz - Dr. Christian Günther und Andreas Krinke - Manfred Werk (alle SV 1930 Hockenheim).

Der SSC Altlußheim führt am Sonntag, 17. Juli, ab 10 Uhr im Altlußheimer Vogelpark das Erhard-Stephan-Gedächtnisturnier durch. Anmeldeschluss ist um 9.30 Uhr. Voranmeldungen sind beim SSC Altlußheim anzugeben.

Die vierte Staffel des Kurpfalz-Cups wird am Freitag, 29. Juli in Altlußheim ab 20 Uhr ausgetragen.

Das Sommerfest der Schachvereinigung findet am Samstag, 6. August, statt. Es beginnt um 15 Uhr und wird im Innenhof der Stadtwerke Hockenheim durchgeführt. Anmeldungen nimmt Manfred Werk entgegen. mw