Das Leben trotz MS gut gestalten

Die Symptome von Multipler Sklerose (MS) sind vielfältig und erscheinen anfangs oft harmloser Natur zu sein. Sehstörungen, Doppelbilder, Taubheitsgefühle oder auch Missempfindungen und Lähmungserscheinungen können erste Zeichen der Erkrankung sein. Schon zu Beginn oder im Verlauf können chronische Erschöpfung, Fatigue, Spastik oder Blasenfunktionsstörungen hinzukommen. Wie wird mein Leben jetzt weitergehen? Kann ich meiner Arbeit auch in Zukunft nachgehen? Kann ich Kinder haben? Wo bekomme ich Hilfe? Diese und andere Fragen stellen sich die Betroffenen. Deshalb möchte unsere Zeitung zusammen mit der am Krankenhaus in Schwetzingen niedergelassenen Neurologin Prof. Dr. Simone Wagner zum MS-Tag, der dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, am Montag, 31. Mai, von 17 bis 19 Uhr eine Telefonsprechstunde anbieten, bei der Sie, liebe Leser, als Angehörige oder Betroffene Fragen stellen können.

AdUnit urban-intext1

Ursächlich für MS ist eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Dieses hat eine Wächterfunktion in unserem Körper. Es soll zwischen „fremd“ und „eigen“ unterscheiden und so Gefahren abwenden. Ziel der gängigen Therapien ist es, das Immunsystem so zu beeinflussen, dass die Entzündung erst gar nicht entsteht oder zumindest vermindert wird.

Erkrankung beherrschbar machen

© FotoAgenten Angelika Loeffler

Andere noch experimentelle Therapiestrategien zielen darauf ab, die Reparaturfunktion des Nervensystems zu stärken. Auch wenn die Erkrankung nicht heilbar ist, konnten doch durch neue Medikamente in den letzten Jahrzehnten deutliche Fortschritte erzielt werden. Die Erkrankung ist durch neue Therapiestrategien meist gut beherrschbar und schwere Verläufe werden immer seltener gesehen.

In Deutschland betrifft die Erkrankung mehr als 250 000 Menschen. Meist ist ihr Verlauf zu Beginn schubförmig und geht anschließend in eine chronische Form mit oder ohne weitere Schübe über. 72 Prozent aller MS- Erkrankten sind Frauen. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 20 bis 40 Jahren und fällt komplett in die Lebensphase der Familiengründung. Ein Kinderwunsch ist trotz MS erfüllbar. jüg

AdUnit urban-intext2

Info: Rufen Sie am Montag von 17 bis 19 Uhr an unter 06202/20 53 88 oder fragen Sie per E-Mail sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de