Das Sportliche steht diesmal im Hintergrund

Ganz im Zeichen einer tollen Geste des aktiven Handelns stand der aktuelle Jugendspieltag für das weibliche U20 Volleyballteam der DJK Hockenheim. Die beiden Siege bei zwei Niederlagen gerieten gedanklich ins Hintertreffen, denn man wolle nicht nur über das Sportliche reden, sondern auch die Gelegenheit nutzen, um Gutes zu tun: Sie sammelten an diesem Spieltag Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

Die gemeinschaftliche Idee entwickelte das Team bereits vor dem Jugendspieltag. Trainerin Alina Palmer wollte mit ihrer Mannschaft ein Zeichen setzen. Dabei war das Team sofort Feuer und Flamme und setzte den Vorschlag in die Tat um.

Die Spenden für den Kaffee und Kuchen, welche den Teams am Spieltag zur Verfügung gestellt wurden sowie eine Sammlung des DJK Teams und aus der Vorstandschaft ließen einen mittleren dreistelligen Betrag zusammenkommen, der vom Verein noch aufgerundet wurde. Dieser wurde anschließend für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe überwiesen. ska