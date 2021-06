Das Thema Klimawandel spricht die Jugend an

Die bisherige Resonanz auf die Respekt-Kampagne am HÖP, dem Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt, ist sehr positiv, so das Zwischenfazit der HÖP-Gruppe der Lokalen Agenda. Auch wenn dem ein oder der anderen immer noch das Gespür für das Thema abgeht, wie das in einer vielschichtigen Gesellschaft eben so ist, fanden sehr interessante und respektvolle Gespräche mit Besuchern am Infostand statt.

AdUnit urban-intext1

Selbst ein Storch ließ es sich nicht nehmen, mit seiner Anwesenheit die HÖP-Gruppe zu beehren.

Auch ein Storch schaute am Samstag beim Infostand der HÖP-Gruppe der Lokalen Agenda vorbei und zollte seinen Respekt. © Lokale Agenda

Sehr motivierend verliefen auch die Gespräche mit einigen Jugendlichen, die sehr viel Verständnis für das Ökologieprojekt geäußert haben und für die es absolut selbstverständlich ist, den Tieren und Pflanzen Freiraum auch und gerade mitten in der Stadt einzuräumen. Sie wünschen sich hierzu mehr Aufklärung und Informationen gerade im Hinblick auf Klimawandel, Artensterben und die globalen Veränderungen, die vor allem ihre Zukunft sehr stark prägen werden.

Um das Thema aufzugreifen, hat die HÖP-Gruppe die Stadt gebeten, Kontakt zu den Schulen und Kindergärten herzustellen, um gemeinsam einen Austausch zu entwickeln und das ein oder andere Projekt zu initiieren.

AdUnit urban-intext2

Wer sich zum Thema einbringen möchte oder Infos über das Projekt wünscht, kann am Samstag, 26. Juni, von 10 bis 12 Uhr zum vorerst letzten Infostand kommen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der HÖP-Gruppe stehen am Infostand neben der Radbrücke zum Gauß und freuen sich auf Besucher und Gespräche. zg

AdUnit urban-intext3